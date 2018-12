Karen Pereyra, lesión y regreso

Fotos PROBLEMA La atleta corría el Half Ironman y se esguinzó el tobillo. Ello la retrasó pero igualmente completó la carrera.

La triatleta santiagueña Karen Pereyra arribó anoche a la Argentina, luego de permanecer hospitalizada en Cartagena, Colombia durante, tras sufrir un esguince de tercer grado en el tobillo, en oportunidad de participar el pasado fin de semana del Half Ironman (Medio Ironman).

La fondista capitalina, que venía de ganar en Los Estados Unidos, llegaba a este evento con muchas expectativas pero lamentablemente sufrió un esguince que la retrasó en la competencia que tenía una distancia de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21,1 km de atletismo.

"Tuve problemas en la bicicleta. Se me rompió en el km 40, y de ahí hice el resto de la distancia con ese problema. Me bajé a correr y en el km 3 del trote me torcí el pie. Corrí aún así los 18km que restaban y crucé la meta. Inmediatamente me trasladaron a la clínica en donde me diagnosticaron un esguince de 3er grado. Terminé 6ª en mi categoría. Me dieron una medalla de finisher que eso para mí es más que importante", dijo la atleta santiagueña.

Karen Pereyra arribaría hoy a Santiago, y deberá permanecer en reposo por un rato, para su recuperación.

La triatleta agradeció a los sponsor que la apoyaron para poder estar presente en este evento.

"Tuve mala suerte en esta ocasión, pero seguro que habrá revancha en este deporte", dijo.