Cantón se fue de Quilmes en medio de una polémica: "Me sentí estafado"

06/12/2018 -

En las últimas horas, una noticia sacudió al mundo del básquet en "La Feliz". Omar Cantón dejó de ser jugador de Quilmes y según dijeron desde el club en un comunicado, se rescindió el contrato de común acuerdo.

El pívot del Cervecero habló con el sitio Básquet Plus y contó su verdad. En Quilmes ahora suena Gastón Essengue para reemplazarlo.

"Había una deuda del año pasado la cual querían pagar en cuotas, pero era de cuatro o cinco meses. Éramos tres jugadores que no arrancamos la pretemporada. Después yo para entrenarme, se me propuso un pago en dos cuotas y yo pedí una mejora del contrato que tampoco era muy importante, a lo que ellos respondieron con un año más. Arranqué a entrenar, jugué, y la cosa es que dos veces me pagaron el sueldo del contrato anterior", narró Cantón a Básquet Plus.

A su vez, agregó: "Encima me mintieron porque al menos en 7 oportunidades fui a firmar el contrato, pero siempre había una excusa: no estaban o me decían ‘no, vení mañana’. La situación no dio para más porque me sentí estafado y vino mi representante Aníbal Pawlik a arreglar la desvinculación, yéndome libre cuando si se hubiera firmado el contrato, hasta les quedaba un resarcimiento al club. Encima dicen que me retiro al día, cosa que tampoco es verdad".

"Ellos se agarraron de una situación de entrenamiento, de algún topetazo que no terminó en más que eso. Eso fue una excusa para estirarme la firma de contrato. Fue hace 10 días, encima después inventaron otra mentira con otro compañero que justamente, estaba comiendo con mi familia. Así que ahí me di cuenta de todo, que algo estaba pasando y que no me iban a cumplir con lo que me habían dicho. Sentí que no daba para más. Ni siquiera tenían el dinero para pagar la rescisión, así que encima tuve que resignar plata".