Solano se sumó al grupo y hará su debut el sábado

Fotos ENTRENAMIENTO. El base norteamericano nacionalizado dominicano, Gelvis Solano, ya se entrenó en Olímpico.

06/12/2018 -

El Negro bandeño ya tiene a su nuevo refuerzo. El base norteamericano nacionalizado dominicano Gelvis Solano cumplió ayer por la tarde con su primer entrenamiento en el Club Ciclista Olímpico de La Banda.

El jugador, de 24 años y 1,85 metro que llegó en lugar de Sebastián Vázquez, se sumó al equipo bandeño y se puso a las órdenes de Adrián Capelli.

La nueva cara de Olímpico debutará el sábado en el choque ante Obras Sanitarias en el estadio Vicente Rosales.

Este año, Solano jugó en Reales de la Vega, que milita en la LNB Dominicana, pero además integró el seleccionado de ese país en las Eliminatorias continentales para el Mundial de China 2019.

Cabe recordar que el Negro bandeño aún no tiene la platilla completa. La dirigencia de Olímpico también está en la búsqueda de un pívot para reemplazar al brasileno Caio Torres, quien no pudo continuar debido una cláusula en el contrato que el club no estuvo en condiciones de renegociar.

Olímpico terminó el Súper 20 revirtiendo la opaca imagen de las primeras fechas y ya se enfoca en lo que será una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet.