El pase de Palacios al Real Madrid, en veremos

06/12/2018 -

Exequiel Palacios captó la atención de Real Madrid en los últimos meses y, según su representante, es el club que ha ido más a fondo, aunque todavía no hay una resolución debido a esta "interminable" final de Copa. "Nos han llamado del Inter, de la Roma, del Wolfsburgo. Muchos clubes interesados, pero el que más lejos ha llegado es el Real Madrid. Por este tema de la suspensión del River - Boca, las dos dirigencias no han podido hablar todavía. El Real Madrid se ha portado muy bien con nosotros, tanto conmigo como con mi socio. Los dos clubes quedaron en hablar cuando termine la final para seguir las reuniones después de los partidos. Como pasó lo que pasó, no hablaron. En Madrid van a hablar ahora en estos días", comentó el agente del juvenil.