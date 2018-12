Fotos Clima distendido y familiar para los jugadores de Boca que viajaron a Madrid

06/12/2018 -

La delegación de Boca Juniors aterrizó ayer en Madrid y lo hizo en medio de un clima muy familiar dado a que muchos de los jugadores del plantel viajaron en compañía de sus esposas, hijos, hermanos y padres, respectivamente. El vuelo de la delegación ‘xeneize’ estuvo más cerca de parecerse a unas ‘vacaciones compartidas’ que a un viaje para jugar la final de la Libertadores más conmocionante de la historia, porque el ambiente estuvo plagado de chicos gritando y riéndose y madres reprendiéndolos, con risas y bromas de padres y hermanos, todo ello muy alejado de la tensión que supone una definición como esta que, además, conduce directamente al Mundial de Clubes. La Conmebol les pagó a Boca y River los gastos correspondientes a 40 lugares en clase superior, pero como esa cifra aumentaba considerablemente porque los futbolistas querían extender el cupo de allegados, entonces la dirigencia ‘xeneize’ autorizó pagar los pasajes de esos acompañantes, pero siempre y cuando fueran familiares directos. "El club tomó la decisión de contratar un charter y decidimos invitar a la familia de los jugadores", explicó el presidente Daniel Angelici mientras que el preparador físico Jorge Valdecantos puntualizó que "el viaje con los familiares es muy positivo. No hay nada mejor que compartir todo esto con ellos para sacarle la presión a los jugadores". La nutrida delegación puso pie en el aeropuerto de Barajas alrededor de las 20 de España (cuatro horas menos en Argentina) y de inmediato sus componentes se trasladaron hasta el hotel Eurostar, donde se hospedaron en las suites Mirasierra. El plan de trabajo se iniciará hoy a las 10 (siempre hora local), con un entrenamiento en el predio de la Real Federación Española de Fútbol situado en el madrileño barrio Las Rozas, con últimos 15 minutos abiertos para la prensa. Posteriormente dos futbolistas hablarán con el periodismo acreditado. Lo mismo sucederá mañana, pero con la salvedad de que en vez de dos jugadores el que ofrecerá una conferencia de prensa será el entrenador Guillermo Barros Schelotto. Previamente el ‘Mellizo’ parará el equipo titular para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Valdecantos "Desde que (Esteban) Andrada tuvo el alta no vimos ninguna situación en la que notáramos que se esté cuidando por la fractura de maxilar que tuvo. Hace más de un mes que venimos trabajando este partido. Y en cuanto a los tres lesionados, (Cristian) Pavón está bien, (Ramón) Abila tuvo una contractura y decidimos cuidarlo, y lo de (Lucas) Olaza fue sólo un golpe, pero todos están perfectos", aclaró Valdecantos. Claro que toda esta prolija organización para con los protagonistas del espectáculo no transitó en las últimas horas por los mismos caminos para los hinchas ‘xeneizes’ que están llegando por estas horas a la capital española, ya que el canje de las entradas que el principio iba a empezar a realizarse el viernes, finalmente pasó para el domingo, vale decir el mismo día del partido. Es que la Conmebol dispuso que el canje del voucher con la entrada y la pulsera correspondientes para cada adquirente se entregue entre las 9 y 16.30 del domingo (el encuentro comenzará a las 20.30) en el Fan Zone Boca que la organización montará en la zona de Nuevos Ministerios (Paseo La Castellana y calle Ríos Rosas). La advertencia es que los que podrán retirarlos serán solamente los titulares, que para ello deberán presentar sus pasaportes originales.