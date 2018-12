"Estoy triste porque se estropeó una fiesta"

06/12/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici no ocultó su tristeza por tener que viajar a Madrid donde el próximo domingo se definirá la Copa Libertadores de América frente a River Plate. "Es extraño estar en Madrid y jugar una final de Copa tan lejos de nuestro país, pero las distintas circunstancias hizo que la Conmebol decidiera esto. Ahora debemos adaptarnos rápidamente y desde mañana (por hoy) empezar a entrenar", declaró el dirigente desde Madrid por Radio Continental. Y agregó: "Estoy triste como argentino porque se estropeó una fiesta. Esto te saca del foco, del eje. Es triste viajar 12 mil kilómetros para jugar esta final". Angelici afirmó que Boca espera la respuesta de la Conmebol a su apelación, tras el fallo del Tribunal de Disciplina, y adelantó que continuarán con su reclamo en el Tribunal del TAS. "Lo legal sigue, ya hicimos la apelación y mañana (por hoy) tendríamos una respuesta. Si no es favorable iremos al TAS, el club tomó la decisión que seguirá todas las instancias", apuntó. También contó sobre la decisión de viajar a Madrid con los familiares del plantel."Es extraño estar en Madrid. El club tomó la decisión de contratar un charter y decidimos invitar a las familias de los jugadores". "No nos podemos privar los argentinos de un espectáculo como este. Es triste tener que viajar 12 mil kilómetros para jugar un partido. Estábamos a pocas cuadras de jugar un partido y tuvimos que viajar 11 horas", concluyó.