Feriado del sábado: el gremio ratificó que "no se trabaja"

06/12/2018 -

El próximo sábado 8 será un día atípico para el comercio ya que mientras en los años anteriores los negocios no abrieron al público en esa jornada, ahora abrirán por la situación de crisis en la que se encuentran las ventas, al tiempo que desde el Sindicato de Comercio, ratificaron que ‘no se trabaja’.

El titular de la Cámara de Comercio, Miguel Siufi, seña: ‘Vamos a abrir el sábado, estamos con acciones importantes de promoción de La Semana de la Moda, con descuentos de hasta 25% y en 3 cuotas, pero vamos a abrir en el marco de las libertades constitucionales.

Algunos negocios van a abrir y otros no. Nosotros lo que decimos es que quien quiera abrir está en su derecho y deberá pagar como corresponde’. Agregó que "el sindicato no acompaña la medida porque tradicionalmente esta es una fecha religiosa por la Virgen del Valle. Ofrecimos armónicamente ver como lo resolvemos porque los comercios necesitan abrir. Históricamente no se abrió, pero nunca hemos estado en una situación tan complicada’.

En tanto, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, señaló: "Nosotros seguimos con nuestra postura que es feriado nacional y no se trabaja".

Agregó que ‘hay un grupo de comerciantes que quiere abrir, pero la gran mayoría no abrirá porque no quiere pagar doble. No abre el mercado Armonía ni los negocios de las peatonales‘.