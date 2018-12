Explican por qué bajaron las reservas

06/12/2018 -

Las reservas disminuyeron este miércoles U$S 850 millones, ubicándose en U$S 50.271 millones como consecuencia del pago de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro que no fue renovada con dólares. La semana pasada vencían U$S 1.098 millones de Letes (Letras del Tesoro a un plazo máximo de 1 año) en dólares, de los cuales Hacienda informó que volvieron a subcribirse U$S 833 millones a una tasa del 4,75% anual. Sin embargo, no explicó cuánto de las nuevas Letes en dólares se suscriben con pesos y cuánto en dólares. Para el economista Maximiliano Montenegro, "la diferencia es clave. Si ante un vencimiento de Letes en dólares, el Gobierno logra colocar otras Letes a cambio de dólares frescos, consigue ‘renovar’ los vencimientos de la deuda sin tener que usar dólares de la reservas". En cambio, si parte de la emisión de nuevas Letes se suscribe con pesos, no sólo tiene que usar reservas para pagar con dólares el vencimiento de las Letes viejas sino que además asume el compromiso de pagar más dólares -usar más reservasa futuro. Por lo visto, -explicódel vencimiento de Letes de la semana pasada una parte menor logró ‘renovarse’ emitiendo nuevas Letes contra dólares, y el resto hubo que pagarlo con dólares de las reservas. Desde que se cerró el nuevo acuerdo con el FMI, el BCRA no vendió reservas para estabilizar el mercado cambiario. De hecho, no debe intervenir en la banda entre $36,20 y $46,86. Sin embargo, tras el último desembolso del FMI, a fines de octubre por U$S 5.700 millones, las reservas volvieron a caer más de 3.700 millones, el 65% del último desembolso: de alrededor de 54.000 millones a U$S 50.271 millones. Pero ahora la caida es por motivos distintos a la pérdida de U$S 30.000 millones de las reservas que acumularon entre las gestiones de Sturzenegger y Caputo tratando de frenar la devaluación.¦Ahora la baja de las reservas se explica por el pago de deuda en dólares del Tesoro que no es renovada.