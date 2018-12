Fotos "La policía debe estar armada para cuidar a la gente, no para matar"

Las posturas enfrentadas respecto del nuevo reglamento sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad frente al delito, encendió también un fuerte debate en Santiago del Estero. Consultado por Radio Panorama, el camarista penal Raúl Romero, dijo "estar de acuerdo en relación a la nueva instrumentación de las fuerzas policiales federales, no solo desde lo jurídico, sino desde el sentido común". "Una sociedad sin policía no existe. Las fuerzas de seguridad tienen que cuidar a la gente, y el elemento pertinente no es una honda, o un palo en la mano, sino un revólver, que los delincuentes no vacilan en usarlo. La policía debe estar armada para que nos cuiden, pero no para que salgan a matar gente", resaltó. El docente y especialista en Derecho Penal, consideró que la sociedad entera "debe estar de acuerdo que ése es el sentido de armar a la policía, para que sean eficaces en cuidarnos, sabiendo que en la ciudad están los policías, podremos caminar tranquilos", ejemplificó. En el plano provincial, Romero dijo sentirse "orgulloso de la policía instruida que tenemos, y en este protocolo que dispuso la ministra (Patricia) Bullrich siempre estuvo, simplemente que ahora se lo remarcó con claridad". Por otro lado, consideró necesario "ajustar un poco el Código Penal, y no se estiren las normas como si fuera un chicle". El juez puso de ejemplo al ex juez Eugenio Zaffaroni, a quien definió como "un maravilloso doctrinario del derecho penal, pero resbala cuando habla de la pena, y considera que es una cuestión regresiva. El ‘zaffaronismo’ ha dado o instalado en los penalistas, esta idea de estirar la norma, por eso es necesario reformar el Código Penal, para quitarle esa discrecionalidad que a veces muchos jueces la usan para romper la racionalidad", concluyó el camarista penal.