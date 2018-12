"Terminen con el hostigamiento", pidió el hijo de la fiscal acusado de abuso

Fotos Rodrigo Eguillor.

Este mediodía quedó en libertad Rodrigo Eguillor, el joven de 24 años e hijo de una fiscal, que está acusado de abuso y que fue detenido el martes en el aeropuerto de Ezeiza, cuando esperaba un vuelo para viajar a Madrid y presenciar la final entre River-Boca.

Al toparse con los periodistas que lo esperaban, el joven manifestó: Les pido que terminen con el hostigamiento. Pido perdón por los videos, estoy arrepentido. Fue un video de un chico que estaba bajo estrés".

Luego, aseguró que los medios "están en la pavada" y que su familia está rota: "Mi vieja no apareció por ningún lado y me mandó a decir que no hable con los medios".

No respondió las preguntas que le realizaron los periodistas y subió rápido a un remís que lo esperaba.