CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de diciembre de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

07/12/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)

23.15 KARA PARA ASK

00.30 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.27 SMITTY

08.20 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.45 ESPEJITO, ESPEJITO

10.42 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA

12.16 CORAZÓN DE TINTA

14.15 MÁS ALLÁ DEL CIELO

16.09 EL AMO DE CASA

18.03 CORAZÓN DE TINTA

20.02 ESPEJITO, ESPEJITO

22.00 EL HÉROE DE BERLÍN

TCM

07.09 LA NIÑERA

07.34 LA NIÑERA

07.59 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.48 CASADOS CON HIJOS

09.12 CASADOS CON HIJOS

09.37 LOST

10.24 LOST

11.09 LA NIÑERA

11.35 LA NIÑERA

12.00 OLIVER TWIST

14.20 BEETLEJUICE

15.59 UN PAPÁ GENIAL

17.38 DIARIO DE UNA PASIÓN

20.03 DICEN POR AHÍ...

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.50 40 DÍAS Y 40 NOCHES

TNT

06.35 EL PATRIOTA

09.29 ROBIN HOOD

12.01 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

13.51 MATILDA

15.36 TOY STORY 3

17.35 INTENSA MENTE

19.27 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

22.00 EL JUSTICIERO

00.33 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

SPACE

07.30 AIR

09.09 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

11.00 MUNDO SURREAL

13.02 EL CÓDIGO DA VINCI

15.53 ÁNGELES Y DEMONIOS

18.27 DETRÁS DE LAS PAREDES

20.13 PRESENCIAS MISTERIOSAS

22.00 LA CABAÑA EN EL BOSQUE

23.55 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

CINECANAL

11.07 EL GRAN AÑO

12.35 ESPEJITO, ESPEJITO

14.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE

PEANUTS

15.55 EDDIE, EL ÁGUILA

17.50 KUNG FU PANDA 3

19.50 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

22.00 XXX. REACTIVADO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

14.00 SHARK TANK MÉXICO

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE


A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES

Y ENRIQUE MARQUETTI

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO

“HUAUCKESPA TINCU”

(“ENCUENTRO DE HERMANOS”).

*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO

RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA

Y PEDRO SILVA PRESENTAN

“META MÚSICA”.

DESAFINADO BAR

(URQUIZA 267)

*VIERNES 7, A LAS 23, OCTOBER

SESSIONS (JUAN ESCALANTE,

JUANPY JUÁREZ, JULIO

GONZÁLEZ GOYTIA Y MILTON

ARIAS) PRESENTARÁ EL DISCO

“THREE ‘J’ PLUS ONE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 7, A LAS 23, EL GRUPO

SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA

“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE

SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y

DARÍO ARGAÑARAZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 355)

*DOMINGO 9, A LAS 21, “EL

CASCANUECES”, CON ALUMNAS

DEL BALLET DE LA ESCUELA DE

DANZAS STELLA FOCHESATO, Y

LA PRESENCIA DE BAILARINES

DEL TEATRO COLÓN.

CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D) AVENTURA

(ATP)

07/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast) 19:35

(Cast)

08/12 - 09/12 - 13:50 (Cast) 15:45

(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

07/12 -08/12 21:30 (Cast) 00:05

(Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

07/12 -16:10 (Cast) 18:00 (Cast) 19:50

(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

07/11 - 08/12- 17:00 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

07/12 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

07/12 -08/12 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

UNA ENTREVISTA CON

DIOS 2D DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

07/12 -16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30

(Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS / CASTELLANO 2D 20:00

(Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

APT 13 A/ CASTELL 2D 22:30-

EL GRINCH ATP CASTELL. 2D

18:30 / CASTELL. 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS

c/RESERVA CASTELLANO 2D 17:30

(Excepto 08-12) - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SOLO

JUEVES)

CADÁVER (sin calificación por el

momento) ESTRENO

CASTELL. 2D 18:50 - 20:50 - 23:00 /

SUBTIT.2D 23:00 (Solo JUEVES)

MY HERO ACADEMIA

FUNCIONES ESPECIALES

08-12-2018 SUBTITULADA 2D

16:00HS / 11-12-2018 SUBTITULADA

2D 20:00HS

Los horarios pueden ser

modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

ESTRENO 13-12-2018

AQUAMAN

CASTELLANO 3D 19:45

CASTELLANO 2D 22:40

 
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