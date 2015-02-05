CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de diciembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
07/12/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)
23.15 KARA PARA ASK
00.30 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMADORES
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.27 SMITTY
08.20 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.45 ESPEJITO, ESPEJITO
10.42 EL OSO YOGI - LA PELÍCULA
12.16 CORAZÓN DE TINTA
14.15 MÁS ALLÁ DEL CIELO
16.09 EL AMO DE CASA
18.03 CORAZÓN DE TINTA
20.02 ESPEJITO, ESPEJITO
22.00 EL HÉROE DE BERLÍN
TCM
07.09 LA NIÑERA
07.34 LA NIÑERA
07.59 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.48 CASADOS CON HIJOS
09.12 CASADOS CON HIJOS
09.37 LOST
10.24 LOST
11.09 LA NIÑERA
11.35 LA NIÑERA
12.00 OLIVER TWIST
14.20 BEETLEJUICE
15.59 UN PAPÁ GENIAL
17.38 DIARIO DE UNA PASIÓN
20.03 DICEN POR AHÍ...
22.00 LA COSA MÁS DULCE
23.50 40 DÍAS Y 40 NOCHES
TNT
06.35 EL PATRIOTA
09.29 ROBIN HOOD
12.01 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
13.51 MATILDA
15.36 TOY STORY 3
17.35 INTENSA MENTE
19.27 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
22.00 EL JUSTICIERO
00.33 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
SPACE
07.30 AIR
09.09 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
11.00 MUNDO SURREAL
13.02 EL CÓDIGO DA VINCI
15.53 ÁNGELES Y DEMONIOS
18.27 DETRÁS DE LAS PAREDES
20.13 PRESENCIAS MISTERIOSAS
22.00 LA CABAÑA EN EL BOSQUE
23.55 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
CINECANAL
11.07 EL GRAN AÑO
12.35 ESPEJITO, ESPEJITO
14.25 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE
PEANUTS
15.55 EDDIE, EL ÁGUILA
17.50 KUNG FU PANDA 3
19.50 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
22.00 XXX. REACTIVADO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
14.00 SHARK TANK MÉXICO
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES
Y ENRIQUE MARQUETTI
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO
“HUAUCKESPA TINCU”
(“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO
RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA
Y PEDRO SILVA PRESENTAN
“META MÚSICA”.
DESAFINADO BAR
(URQUIZA 267)
*VIERNES 7, A LAS 23, OCTOBER
SESSIONS (JUAN ESCALANTE,
JUANPY JUÁREZ, JULIO
GONZÁLEZ GOYTIA Y MILTON
ARIAS) PRESENTARÁ EL DISCO
“THREE ‘J’ PLUS ONE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 7, A LAS 23, EL GRUPO
SALITRAL ORGANIZA LA PEÑA
“LA DESPEDIDA”. ADEMÁS DE
SALITRAL, ACTUARÁN ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDY ARGAÑARAZ Y
DARÍO ARGAÑARAZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 355)
*DOMINGO 9, A LAS 21, “EL
CASCANUECES”, CON ALUMNAS
DEL BALLET DE LA ESCUELA DE
DANZAS STELLA FOCHESATO, Y
LA PRESENCIA DE BAILARINES
DEL TEATRO COLÓN.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D) AVENTURA
(ATP)
07/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast) 19:35
(Cast)
08/12 - 09/12 - 13:50 (Cast) 15:45
(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
07/12 -08/12 21:30 (Cast) 00:05
(Cast)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
07/12 -16:10 (Cast) 18:00 (Cast) 19:50
(Cast) 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
BOBIN HOOD (2D)
AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)
07/11 - 08/12- 17:00 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
07/12 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
07/12 -08/12 22:00 (Subt) 00:20
(Subt)
UNA ENTREVISTA CON
DIOS 2D DRAMA (ATP)
HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
07/12 -16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30
(Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS / CASTELLANO 2D 20:00
(Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
APT 13 A/ CASTELL 2D 22:30-
EL GRINCH ATP CASTELL. 2D
18:30 / CASTELL. 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13 AÑOS
c/RESERVA CASTELLANO 2D 17:30
(Excepto 08-12) - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SOLO
JUEVES)
CADÁVER (sin calificación por el
momento) ESTRENO
CASTELL. 2D 18:50 - 20:50 - 23:00 /
SUBTIT.2D 23:00 (Solo JUEVES)
MY HERO ACADEMIA
FUNCIONES ESPECIALES
08-12-2018 SUBTITULADA 2D
16:00HS / 11-12-2018 SUBTITULADA
2D 20:00HS
Los horarios pueden ser
modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
ESTRENO 13-12-2018
AQUAMAN
CASTELLANO 3D 19:45
CASTELLANO 2D 22:40