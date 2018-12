Un loretano se topó con la imagen de la Virgen del Valle "tallada" en una piedra

Hoy 21:57 -

LORETO, Loreto (C). Como lo hizo en los últimos 16 años, Luis Islas comenzó su peregrinación a la Virgen del Valle, de quien es un ferviente devoto, aunque esta marcha del 2018 en la que participaba como apoyo, quedará grabada en su memoria como la del milagro ya que el hallazgo de una piedra en la que se ve claramente la imagen de la Virgen Morena, impactó "como un mensaje claro a su devoción".

La formación rocosa, se encuentra ubicada en el comedor de la casa del peregrino ubicada en el Barrio 84 Viviendas de esta ciudad.

“Terminaba el desayuno del grupo y luego de que ellos partieran, vi a un costado y descubrí la imagen. Me ganó una profunda emoción. En ese lugar construiré una gruta para colocar una réplica y una placa contando este hecho que para mí es muy importante”, confesó Islas.





El hallazgo, se produjo en la localidad de Huaico Hondo, en el departamento El Alto (Catamarca).

“Ya el año pasado viví una experiencia particular en la peregrinación. Yo soy diabético y llegué a un descanso y me dolía los pies. Un enfermero me revisó y me dijo que tenía unas lesiones graves y que no podía seguir caminando. Me puse a rezar porque pensé en las amputaciones, y de pronto sentí un fuerte calor en el cuerpo. Me levanté y salí caminando mientras todos me pedían que no lo haga, pero llegué y me fui a un hospital y me dijeron que solo tenía unas ampollas secas”, finalizó Islas todavía emocionado.