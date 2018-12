Habló Firpo sobre su agresión a Boca: "No quise matar a nadie"

Hoy 22:04 -

Matías Firpo, el único acusado por la brutal agresión al micro de Boca durante el partido de vuelta de la Superfinal de la Copa Libertadores, habló ante la prensa luego de que fuera liberado tras firmar un acuerdo con la fiscal Adriana Bellavigna.

“Voy a la cancha con amigos y familia. Fue un momento en el que no supe controlar un impulso, del cual me arrepiento porque sé que estuve mal. No soy de hacer ese tipo de cosas, me duele mucho haber pasado por ese momento”, expresó.

Y agregó: “Siempre entro por Quinteros y la policía había cortado la calle. Se estaba juntando mucha gente ahí, porque no dejaban pasar a nadie. Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí y cuando llegó fue todo un desastre”.

Firpo se mostró sorprendido por el allanamiento y remarcó que el objeto que tiró “no le pega al micro”. Por último, manifestó: “Todos nos equivocamos, es bueno aprender de los errores. Pido disculpas a la sociedad y al club. No me considero lo que dijo la prensa: no soy barra ni asesino. No quise matar a nadie”.