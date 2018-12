FÚNEBRES | 7 de diciembre de 2018

07/12/2018 -

Fallecimientos

- Julio Antonio Bustos

- Sara Llamur de Hoyos

- Blanca del Valle Gerez de García

- Fidel Humberto Guardo (Las Termas)

- José Lauriano Muro (La Banda)

- Margarita del Carmen Cisterna

- Nicolás Alejandro Barrionuevo (La Banda)

- Carlota del Valle Soria (El Bobadal)

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, NICOLÁS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus padres Cristian Barrionuevo y Alejandra Argañaras, hno., Esteban, su abuelo Mario, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio J. del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BARRIONUEVO, NICOLÁS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus padres Alejandra y Cristian, su abuelo Chicho, tíos Walter, Betty, José y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, NICOLÁS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. "Señor ya está ante Ti recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Sus tíos José y Cristina, su primito José participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, NICOLÁS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. "Señor recibe este angelito entre tus brazos, dale el descanso eterno y resignación a su familia". Flia. Canceco participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos ante la irreparable pérdida.

BUSTOS, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 5/12/18|. Su esposa Florinda, sus hijos Enrique, Lucas, Lázaro y Cecilia, sus hermanos Jose, Graciela, Mercedes, Marta y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cobertura Norcen Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BUSTOS, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 5/12/18|. Personal directivo, docentes y de maestranza de el Jardin de Infantes Nª 805 del Bº Amp. Santa Lucía participan y acompañan el fallecimiento de el hermano de la docente Marta Bustos. Elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, MARGARITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus hijos Fernando, Juan, Oscar, Selva, Romelia, Yolanda, Hilda, Marta, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 hs en el cementerio de V. Guasayán. Ca de duelo Pje. 512 nº 640 bº Volta. serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

FILIPPA, MARIO RUBÉN DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Luis el 4/12/18|. Su prima Mirta Elva Ibarra de Figueroa participa su fallecimiento en San Luis, donde ejercía su profesión de médico y acompañan a sus primas queridas Ruth y Pochi en este doloroso momento y pide una resignación cristiana para ellos. Elevo a Jesús Misericordioso mis plegarias.

FILIPPA, MARIO RUBÉN DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Luis el 4/12/18|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo, sus hijos Ignacio, Albana, Edgardo y Jimena participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FILIPPA, MARIO RUBÉN DR. (q.e.p.d.) Falleció en San Luis el 4/12/18|. Sus amigos Carlos Gómez Colombo, Eduardo Gómez Colombo, Adriana Gómez Colombo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE GARCÍA, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus hijos Daniel, Beatriz, Mabel, Omar y Víctor, hijos pol. Susana, Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Calle 103 Nº 1428 Bº Gral. Paz - EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ VDA. DE GARCÍA, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus nietas Joana y Yudith, sus nietos políticos José y Christofer, sus bisnietos Danielito y Vicky participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ VDA. DE GARCÍA, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Blanca Ramírez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sobrino querido, te fuiste junto a las personas que más querías, dejándonos un inmenso dolor. Ya descansas junto a tus padres, donde no hay sufrimiento, te agradezco todas las tenciones que tenias conmigo, mi negro querido, te extrañaré y llevaré por siempre en mi corazón. Tu tía Marta, tu desconsolada prima Marta Jaimez y toda la flia, participa con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GOITEA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Nelly y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Blanca de Vicente, sus hijas Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Luqui, hijos, Fabián y Julio, a su cuñada Bebi Flores y demás familiares en estos tristes y duros momentos. Horacio fue una bella y honesta persona, ya lo recibieron en el cielo y descansa en paz por sus méritos en vida.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La amiga de su esposa Luqui, Marta Ramos junto a sus hijos Patricia, Paola, Marcelo y Damián participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su familia. Elevamos una oración en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Teresa Gil y Julio Lucero, Alejandra Lucero y Gustavo Abeijón, sus hijos Máximo y Augusto Abeijón participan con mucho dolor el fallecimiento del amigo Horacio, gran jugador y excelente persona. Rogamos infinitas oraciones en su querida memoria y una pronta resignación a su familia.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Roger Gabriel Ledesma, Amanda Perez y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero de la Caja Nacional de Ahorro. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Olga Villalba de Targa y Teresa Targa amigas y ex compañeras del colegio del Centenario de Nelly Goytía participan con dolor el fallecimiento de su hermano Horacio. Ruegan oraciones por su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Juan Carlos Reyes y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino Horacio. Acompañan a la familia en este difícil y doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. José Reyes y familia despiden al amigo y vecino, acompañan a toda la familia en este duro trance y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Luis Carrera y familia participan el fallecimiento del amigo, compañero del basquetbol y de una bellísima persona. Elevan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Ante la irremediable pérdida acompañamos el descanso en paz de Horacio. Norma y Hugo Villalba.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Dr. Walter Salvatierra, participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran y querido amigo de toda la vida en el afecto y en deporte fuiste una excelente persona. Ruega una oración en su memoria y por su eterno descanso.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Rossana Cavallotti de Aurelis y Charito Casanova participan y acompañan a Nelly y Titi con sus oraciones en la pérdida de su hermano.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su ex-compañero Julio César Nassif, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado Horacio y acompaño a su esposa e hijos en estos tristes momentos. Rogando oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor el inesperado fallecimiento del esposo de nuestra querida Luqui e hijos y flia. Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno.

GUTIÉRREZ, ANA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. "Desde los más profundo del corazón, nuestro agradecimiento por todo el amor que le diste a tu familia". Su tía Martina y sus primos Walter, Miguel y Verónica Toledo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GUTIÉRREZ, ANA MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sus vecinos del Barrio Alberdi familias Nusbaum y familia Vaca participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su esposo Pibe, hijos Liz, Ramiro, Olga, hijos pol. Alfredo, Alberto, Prof. Viviana, Borras, nietos, Ana, Camila, María Angélica, Matías, Martín, Antonella, Mauricio, bisnietos Francisco participan con profundo dolor la partida de Sarita. Sus restos serán sepultados hoy a las 9.30 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 S.V. EMPRESA SANTIAGO.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hermana política Chicha Hoyos de Palomo, su esposo Alfredo Palomo, sus hijas Patricia Palomo y Jorge Sonzogni, Isabel Palomo y Francisco Molinari y nietos participan con gran dolor la partida al Reino Celestial de la querida tía Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su prima Gladys Fernández de Faisal e hijos Marizabel Faisal y Ruben Jorge, Carlos Faisal y Susana Vittar y sus respectivas familias lamentan profundamente la partida dela querida Sarita.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su primo Jorge Walter Sarquiz y sobrinos Agustin, Mariano, Jorgelina, Walter, Guillermo y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sarita, tu partida deja recuerdos imborrables de cariño, alegría y ejemplos. Señor, recíbela en tu reino y dale el descanso eterno. Tus amigos Polo, Chela, Analía y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor ya está ante tu presencia, permítele entrar en tu morada donde solo hay paz y felicidad". Tus amigos Lizeta Alberto y Daniel Maldonado participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) FAlleció el 6/12/18|. "Señor, ya está ante ti. Recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". La Asociación Civil Cooperadora del CePSI "Eva Perón" participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá y abuela de sus colaborardoras Liz y Camila y ruega cristiana resignación para toda la familia. "Que el recuerdo de la vida compartida y el amor brindado por ella permanezca en el corazón de cada uno de sus seres queridos".

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Francisco Alejandro Molinari, Isabel Palomo y sus hijos Florencia y Francisco participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ing. Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández y sus hijos Julio Edmundo y Reyna, Víctor Manuel y Yéssica y su nieta Victoria participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. El consorcio Parque Aguirre y sus respectivos vecinos, familias: Muratore, Molina, Sapag, Raed, García, Hazrun, Spath participan con dolor el fallecimiento de su vecina Sara y elevan oraciones en su memoria y la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Y eso fuiste vos Sarita, un ser puro y limpio de corazón. Siempre te recordaremos así. Sus amigos Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en tan doloroso momento.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Azucena Azar y su esposoTufí Saad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tu Reino celestial". Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos pol. y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti e hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. El equipo de básquet de Ingenieros participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. José Haick y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ramiro en este trance. Elevan plegarias por su eterno descanso.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Héctor Felipe Azar, su esposa Sara Llugdar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus familiares Enrique A. Sarquiz, su esposa Cristina Rios e hijos y familias, participan con dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Nicolas Farias, su señora Cristina Tévez de Farias y sus hijos Nicolás, Javier y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus familiares Ester Minguez de Azar, Rosber Alejandra Azar, Hugo José Azar y flia, Luis Vicente Azar e hijos, Daniela Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su querida memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Horacio Hoyos, Emilia Spadoni, sus hijos: Horacio y María Ignacia, Laura y Claudio, Mariana y Diego, Hernán y María Eugenia, junto a sus nietos despiden a la querida tía Sara con el deseo que descanse en paz.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su ahijada Patricia Palomo que la llevará por siempre en su corazón con toda la dulzura que ella supo dar participa con dolor su desaparición física pero con la convicción de que cambió solo de domicilio para estar junto a nuestro Padre.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su consuegro Gringo Borrás, sus hijos Viviana Borrás y Ramiro Hoyos; Analía Borras y Omar Juárez, sus nietos Matías y Martín Hoyos, Giselle y Lucas Juárez Borrás acompañan a su familia y participan su fallecimiento con profundo dolor, rogando oraciones en su querida memoria.

NIETO, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Gracia Ponce Faila y familia, acompañan en el dolor a la muy querida Toty y a toda la familia Maradona, implorando al Señor, una pronta resignación y que brille para la pequeña Candelaria la luz que no tiene fin.

ROLDÁN, EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/12/18|. Lamentamos profundamente el fallecimiento del hermano de nuestra apreciada Adela y la acompañamos en este momento de dolor y a sus respectivas flias., Elevamos oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus seres queridos. Yolanda, Adivi, Jorge,y Maria Marta Salomón.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Jorge Charriol, Adela Gallo, sus hijos Olga, María Adela, Eduardo Marcelo y Jorge Gustavo y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Vecino y Amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. María Elena Passone y sus hijas Emilia y Agostina, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mariela. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Los compañeros del Dpto. Auditoría de su hija Mariela: Ruth V., Elisa G., Adriana P., Tania L., Victoria F., Fernanda A., Patricia A., Adriana L., Ditto L., Lourdes O., Alfredo C., Ramón J., José I., Gabriel Ll., Luis G., Daniel C., Silvina O., Gregorio M., Toti A., Mariam P. Fernanda C., Luciana C., Andrea G., Ana Enríquez, María Celia A., Ricardo M. participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá y elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Señor, te encomendamos el alma de tu siervo Ignacio Carlos Zambón y te suplicamos el descanso eterno. CPN Alfredo Juri y familia.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Señor ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados: los compañeros de mesa de entradas de su hija Mariela del Tribunal de Cuentas de la provincia. Miguel Llapur, Juanqui Villalba, Sergio Daveri, Claudia Orellana, Camila Tolosa, Julia Juárez, Mariano Pernigotti, Mego Jiménez, Sebastián Gutierrez.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Autoridades superiores, cuerpo Técnico, Administrativo y de Maestranza del Tribunal de cuentas de la Provincia de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del padre de su compañera CP. Mariela Zambon y elevan oraciones.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Dr. Martín Díaz Achaval y familia participan con pesar el fallecimiento del padre de la C.P. Mariela Zambon. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. CPN. Ricardo Rubio y familia participan con pesar el fallecimiento del padre de la CP. Mariela Zambón. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Carlos Faisal, su esposa Susana Vittar, sus hijos Lourdes, Valentín y Facundo en estos momentos de dolor acompañan a toda la familia.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Gringa Abad, su hijo Gustavo Vittar Abad y su familia despiden al vecino y amigo de toda la vida acompañando a toda su familia en el dolor de la partida de su ser muy querido.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Yuse Vittar, su esposa Nora e hijos participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. María Fernanda Muratore participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Mariela y a toda la familia en este doloroso momento.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Sra. Chochi de Chiericotti y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Ing. Gastón Chiericotti y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus matriculados Contadores Mariela Lilia Zambón y Fernando Jose Zambón. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de los Contadores Mariela Lilia Zambón y Fernando José Zambón. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus colegas Contadores Mariela Lilia Zambón y Fernando José Zambón. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento del papá de sus estimados ex alumnos Fernando y Mariela, los acompaña en estos momento de dolor y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

Invitación a Misa

CURA, ESTEBAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/15|. Hoy se cumplen tres años de tu partida, al Reino del Señor, aún no podemos asumir tu ausencia, cada día nos cuesta más tu partida. Solo nos queda el consuelo de saber que descansas en paz y que tu amor y recuerdo está vivo en nuestros corazones. Su mamá, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la capilla del oratorio Don Bosco.

FERREYRA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/78|. Cuando yo me vaya, extiende tu mano, y estarás conmigo sellada en contacto, y aunque no me veas, y extrañe mi abrazo sabrás que por siempre estaré a tu lado. Sus hijas: Silvia Ferreyra de Wede y Aurora Ferreyra de Avido y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento.

NUÑEZ, LUIS R. (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/92|. "No temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tu me perteneces" (Is. 43,1). Sus hijos Marta y Arturo Mansilla, Sara y Rodolfo Nuñez, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se celebrará en la parroquia San José (Bº Belgrano), el viernes 7 del cte. a las 20.30 hs. al cumplirse un nuevo aniversario de su partida a la Casa del Padre. Rogamos acompañarnos con tu oracion.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

Sepelios Participaciones

MURO, JOSÉ LAURIANO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su esposa Alicia Navarro, sus hijos Valeria, Jose, Marcelo, Pablo, Agustin, Lorena, h. politicos nietos hnos y sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol Cob Norcen servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa Aida Salvatierra, sus hijos Claudio, Cristina y Luciana, sus hijos políticos Graciela, Sebastián y Fernando, nietos Martina, Tomás, Malena y Lisandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16 hs en el cementerio Privado Parque de La Paz.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposa Aida Estela Salvatierra, sus hijos Claudio, Cristina, Lucrecia, hijos pol. Graciela, Sebastian, Armando, nietos Tomas, Gaston, Leo, Martina, Malena part. su falle. Sus restos fueron inhum en el cem. Parque de la Paz. Serv. Caruso. Cía Arg. de Seguros S.A ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (BABETO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Te llevaremos siempre en nuestros corazones, nos dejas el más hermoso recuerdo. Su hermano político Chalo Salvatierra, hermana política Lucy Julián, sus sobrinos Gabriela, Rodolfo, Manuel, Rubén, Anita y Marcela; sus sobrinos nietos Ignacio, Helena, Nicolás y Lucia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Victor Rodriguez, su esposa Elena, sus hijas Graciela y Adelina, su nieto Nahuel, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su yerno Claudio y acompañan a la familia en tan duro trance. Rogando oraciones en su memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Te fuiste pero siempre estarás en nuestros momentos, recordaremos tu bondad, tu entrega y tu don de gente... Gracias por darnos tanto'. Su cuñada Toti Salvatierra de Ledesma y su esposo Ceferino Ledesma, sus sobrinos y ahijados Florencia y Martín, sobrinos en el afecto Mauro y Flor, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (BABETO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Siempre te recordará y agradecerá tu compañía, que descanses en paz. Su suegra Ana Metzler de Salvatierra, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. A las muestras de dolor de familiares y amigos unimos los nuestros, Sirley, Mary Julián y familia, Sofía Julián participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Fernando Filippa (h) y su hija Milagros participan el fallecimiento del querido Babeto y acompañan a Luciana, su madre y hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Fernando Alberto Filippa, Rosa Elena Atterbury y sus hijos acompañan a nuestra querida Luciana y a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Williams Ávido, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RICHELME, ADALBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. La comunidad educativa del Colegio Jesús El Maestro acompañan a la Prof. Luciana Richelme por el fallecimiento de su padre y que sus restos fueron inhumados ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Los compañeros de su esposa Mariana participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Jardín del Sol cementerio Parque participa su fallecimiento y acompaña a su esposa y familia.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera participa y acompaña a la familia en su dolor ante la irreparable pérdida de José Manuel, empleado de la Dirección de Despacho de la Dirección General de Modalidades Educativas del C.G.E., elevando oraciones por el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos niveles educativos, director general de administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal, prensa, difusión y ceremonial, y personal del organismo participan y acompañan a la familia en su dolor ante el fallecimiento del compañero José Manuel, empleado de la Dirección de Despacho de la Dirección General de Modalidades Educativas del C.G.E., y elevan oraciones en su memoria, el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

Sepelios Participaciones

CAMPOS, EVA DE JESÚS Falleció el 3/12/18|. Su consuegra Julia Nelli Leguizamón de Coronel, sus hijos: Negri, Ana María y Julio Alberto, y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de su querida familia.

CAMPOS, EVA DE JESÚS Falleció el 3/12/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Los vecinos de su hija "Muñeca" y su hijo político Julio Coronel: Martin Flores y flia., Ramona e hijos, Normas y Aurora Moreno, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Antonio Eduardo Eleán, María Luisa Llugdar, sus hijas e, hijos políticos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra familia amiga y elevan oraciones en su memoria.

COSEANO MARTÍNEZ, RICARDO NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GUARDO, FIDEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su esposa Ignacia Juarez, hijos Fidel y Juan, hijas políticas y nietos. "Bienaventurados los de corazón limpio porque de ellos es el reino de los cielos". Las Termas.

GUARDO, FIDEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hijo Fidel, su hija política Cristina y sus nietos Marysol y Jorge participan con profundo dolor de su fallecimiento. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y que gozas de la gloría eterna de Dios". Las Termas.

GUARDO, FIDEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Los compañeros de trabajo en la delegación "Rentas Termas" de su hijo Fidel, participan del fallecimiento del señor padre y que sus restos fueron inhumados en la Aguada el día de ayer 06/12/18. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

GUARDO, FIDEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "El cielo derrama una lluvia tenue que se esparce con lagrimas de dolor mientras abre su morada para un feliz resurrección". Manuel Loto, Graciela Mukdsi, sus hijos Patricia y Guillermo, Gringo y Claudia y Flias acompaña a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUARDO, FIDEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Para un hombre de bien con valores de rectitud y honestidad lo despedimos con la convicción que descansa en el lugar escogido con paz y felicidad". Acompañamos con profundo dolor a su esposa Ignacia, a sus hijos Fidel, Cristina, Juan y demás familiares. Gringo Loto, Claudia Haure e hijo Abel, Ismael, Ian y Shaiel. Las Termas.

SORIA, CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hijo Nelson Humberto Llanos, nietos Emilse, Lionel, Etna, Javier, bisnietas Alma y Franchesca part. su fallec. y que sus restos serán inhum. en el cem. local. C.D. El Bobadal. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SORIA, CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Vivirás en nuestros recuerdos". Su hermana Marta, sus sobrinos Eduardo, Gustavo, Fabiola y Alejandra, su tía Anita Soria, sus primos Sandra, Sole, Teresita, Rubén González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor ya está ante ti, donde solo hay paz y felicidad. Recibe a mi tía Lucky y haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Fabiola Sayago, Alejandra Sayago y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados e inhumados en la localidad de El Bobadal, Dpto. Jiménez.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

DOMÍNGUEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/18||. Tu ausencia será muy notoria pero nos reconforta saber que estás al lado de nuestro Dios. Sus hijos Jesús, Ramona y Juana Rosa; hijos políticos Roxana y Carlos; sus nietos Abi, Dahi, Nahuel y Lautaro y su sobrino Gustavo Roldán la recuerdan al cumplirse el noveno día de su partida al reino Celestial. Choya.