Encuentros decisivos

07/12/2018 - La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas pondrá en marcha mañana los encuentros de semifinales de Torneo Anual 2018 Gaseosas Secco en sus diferentes categorías, por lo que la disputa de los partidos ha concitado una gran expectativa no solamente en los equipos sino también en las parcialidades que seguramente acompañarán en gran número estos juegos claves de sus equipo. Serán entonces los encuentros correspondientes a las semifinales de las Zonas Campeonato y Consuelo de este exigente certamen de ex futbolistas, en donde todos irán por el pase al juego final. El programa plantea partidos como para no perdérselos, debido a que en esta instancia llegaron los que mejor rendimiento deportivo tuvieron en el presente año, y también en algunos casos, quienes tuvieron el acompañamiento del factor suerte. Programa Este es el programa completo de lo que será la jornada deportiva prevista para mañana en varios escenarios de los barrios de la ciudad de La Banda (Zona Campeonato). En la cancha de Central Argentino habrá varios duelos desde la siesta, por lo que se espera que la gente se concentre en gran número. El primer choque arrancará a partir de las 16.30. El equipo de El Cruce se verá cara a cara con Transporte Yamila en la categoría (C 40 años). A las 18, entrarán en acción los conjuntos de Soler FC ante Villa Unión (C 45). A las 19.30, Coronel Lugones tendrá a un duro rival como lo es el equipo de Independencia (C 34); y finalmente, a partir de la 21, los equipos de Independencia y Hual Club animarán otro de los grandes juegos en (C 40). En la cancha de Produnoa Uno a las 10 se desarrollará un sólo encuentro que estará reservado para los equipos de La Fraternidad y Chacarita del Sud. Ambos equipos animarán el partido en la categoría (C 45). En cancha de San Isidro, a partir de las 18 animarán otro interesante duelo los equipos de Irma FC B y San Isidro en C 50 años. No menos interesante será el choque que sostendrán los equipos de Cable Express y Quilmes, en la cancha de San Lorenzo a partir de las 18. Este duelo será en la categoría C 20. En tanto que en la cancha del Club Belgrano habrá dos atracciones para seguir bien de cerca. Se trata del partido que animarán a primera hora, a las 16.30, los equipos del Club Belgrano y 25 de Mayo en categoría C 20 años. En tanto que por la Zona Consuelo, estos son los partidos que se desarrollarán en la jornada sabatina. En la categoría C 34 años, se verán las caras a partir de las 16 en cancha de Produnoa Dos, los equipos de Nueva Esperanza y Villa Nueva. En este mismo reducto, y a partir de las 17.20, quienes tendrán que verse cara a cara serán los conjuntos de Defensores de Dany y Taller Tévez FC, en un duelo que promete acciones para no perderse. La acción sabatina proseguirá en la cancha de Produnoa Uno. Allí, a partir de las 17.20 animarán el encuentro los conjuntos de Produnoa y River Plate, en la categoría C 40. En tanto que en cancha de Produnoa dos, el choque se desarrollará a partir de las 18.30, entre los equipos de Despensa Walter ante Hual Club. Ambos partidos se desarrollarán en la categoría C 45 años. En tanto que la jornada futbolera se cerrará con dos duelos más que importantes en la cancha de Produnoa Uno. El primero de ellos se desarrollará a partir de las 16 en la categoría C 20 años. Aquí se enfrentarán los conjuntos de Transporte Yamila ante el siempre difícil equipo de Villa Suaya, uno de los candidatos. Finalmente, la programación reservó el último encuentro de la jornada sabatina para los muchachos de la categoría C 50 años. En este sentido, el choque que será excluyente lo animarán los conjuntos de CS Avenida ante Sarmiento. Este duelo se desarrollará a partir de las 18.30. Hay una gran expectativa en torno al desarrollo de los encuentros de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas, los que determinarán el pasaje o no a las finales.