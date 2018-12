07/12/2018 - Se juegan mañana las finales en la categoría C55 y las semis en la C50 La Asociación de Futbolistas Amateurs, le dará continuidad mañana a su Campeonato Anual 2018 ‘Manuel Osa Ponce’, con la disputa de las semifinales de la C50 y las finales de la C55. El horario de disputa de los encuentros será el de las 16 para los del primer turno, y 18 para los del segundo. Esta es la programación completa para mañana: En Asociación (Cancha Nº 1), San R o q u e v s . Ma e s t r o s (C55) Final Incentivo y Veteranos de Güemes vs. Billares Dorrego (C55) Final Campeonato. En Asociación (Nº 2), Campeones Del 28 vs. Almirante Brown (C50) Incentivo y Rabenar vs. Puente Alsina (C50) semifinal Campeonato. En Banco Provincia, Banco Pcia. ‘B’ vs. Lubricentro (C55) 3º y 4º Puesto Consuelo y Saravah vs. Arquitectos (C55) Final Consuelo. En Gremio Municipal (Cancha Nº 1), Sitravice/Ipvu vs. Mis Nietitos (C50) Incentivo y Lagartos Malvinas vs. Prof. Educ. Física (C55) 3º y 4º Puesto Incentivo. E n S a n I s i d r o (Santa María), Súp e r Co l ó n v s . Za n j ó n (C50) semifinal Consuelo y Amigos Cacho Luna vs. Exp. San Nicolás (C50) semifinal Campeonato. E n Ca n c h a De Pio (Loreto), a las 17.30, Hotel Savoy vs. Villa Hortencia (C50) semifinal Consuelo. En Ingenieros, a las 17.30, Técnicos vs. Chacarita (C55) 3º y 4º Puesto Campeonato. Únicamente el primer par tido tiene una tolerancia de 30 minutos. Queda libre el conjunto de San Carlos (C50).