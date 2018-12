Las chicas de Central Córdoba vencieron a Mitre y son campeonas

07/12/2018 - Central Córdoba se coronó el domingo como el nuevo campeón del Torneo Clausura del fútbol femenino, al quedarse con el superclásico ante Mitre por 2 -0. El encuentro se disputó en cancha del Club Antonio Tagliavini del barrio Ejército Argentino, ante una gran cantidad de público. En líneas generales, el partido fue parejo. Ambos equipos contaron con situaciones, aunque Central Córdoba fue el equipo que más firme se mostró. En ese contexto, las chicas del barrio Oeste lograron convertir en dos ocasiones aprovechando sus chances y el nerviosismo generado en las aurinegras por el marcador adverso. Todo transcurría con total normalidad hasta que a pocos minutos del final, el árbitro del partido le mostró la tarjeta roja a una futbolista de Central Córdoba, Morales, por una dura falta sobre Ruiz. Y en ese instante se desataron las lamentables escenas de violencia. En primera instancia dos futbolistas del equipo del Barrio Oeste, disconformes con la decisión del juez, comenzaron a agredir al árbitro, quien también respondió y comenzaron las trifulcas entre ambos planteles.Finalmente, el árbitro tuvo que suspender el cotejo, a un minuto del cierre. El juego no tenía las garantías necesarias para continuar y pese a los incidentes, se proclamó como campeón a Central Córdoba. La delegación de Mitre no quedó conforme con la decisión, porque aseguraron que los inconvenientes fueron ocasionados por jugadoras del elenco ganador. Pese a ello, las protagonistas de la definición con su accionar arruinaron el espectáculo. De todas formas, Central Córdoba coronó una buena temporada futbolística. l El superclásico santiagueno entre las chicas que definió al ganador del Clausura quedó en manos del equipo del barrio Oeste. Sobre el final se desataron incidentes. Mitre terminó enojado. “Estamos muy contentas con este grupo. Hace casi diez anos que estamos juntas trabajando y estamos muy unidas. Reincorporamos chicas nuevas y hace siete campeonatos consecutivos que venimos ganando torneos a nivel local”, destacó Mercedes Gómez, una de las más experimentadas del plantel campeón. A su vez, se refirió a los incidentes con el árbitro, que se iniciaron cuando este expulsó a Rocío Morales, quien reaccionó tras la sentencia. “Cuando uno está dentro de un campo de juego, está con las pulsaciones altas y más si es en una final. Cerca del pitazo final, el incidente se dio entre una companera y el árbitro. Hubo empujones y no llegó a mayores. El árbitro tuvo una mala actitud hacia una de nuestras companeras, con una agresión que no se esperaba.. Todo quedó ahí. Esto es algo que ya venía de otras temporadas. Hubo algunos incidentes con las chicas de Mitre, pero nada empanó este título”.A su vez, Mercedes comentó: “Una de las claves fue haber estado siempre unidas. Este equipo se destaca por el companerismo. Somos un equipo ofensivo que sale a buscar. Estamos contentas por este nuevo logro. Fuimos el mejor equipo del ano. Buscamos esto desde el primer día. Queríamos dejar a Central Córdoba en lo más alto”.“Muchas veces se nos deja de lado o no se nos da mucha bolilla porque somos mujeres. Pero lo cierto es que hoy en Santiago hay muchas chicas que trabajan para ser mejores en esto. Hay muchas que aman el fútbol y que hoy tienen más espacios y oportunidades que antes para jugar en fútbol 11”, aseguró Gómez.