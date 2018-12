Se definen los semifinalistas

07/12/2018 - Mañana se jugarán los cuartos de final del Torneo Golo Sur, que organizan los Clásicos Barriales del Sur y que se suspendieron el fin de semana pasado por las condiciones climáticas. El torneo, que se juega en las categorías C20 y C30, está ingresando en la etapa de las definiciones, por lo que se esperan lindos partidos en las diferentes canchas. Los cotejos programados en el primer turno comenzarán a las 16; los del segundo turno, a las 17 y los del tercer turno, a las 18. Programa En Mosconi: Juveniles de San Lorenzo vs. Rivadavia (C20), Vagos Mosconi vs. John Kennedy (C20) y Mónaco vs. Kiosko Benja (C30). En Villa María: Villa María Jrs. vs. Bº San Martín (C20), Bº Libertad vs. Bº Industria (C20) y Villa María FC vs. Electricidad Trejo (C30). En Tradición: Pibes del Cáceres vs. Fénix Jrs. (C20) y Tradición vs. La Santa Fe (C20). En Los Sucios: Vinalar vs. 1ª Mariano Moreno (C20), Mormonera vs. Los Pibes del Medio (C20) y Gaucho Contreras vs. Mariano Moreno (C20). En Vinalar: Juveniles del Fondo Vinalar vs. a designar (C20), Los Kokas vs. La Kinchada (C20) y Maipú vs. Pibes Astilleros (C30). E n A l m i r a n t e Brown: Eli FC vs. Juveniles de La Ancha (C20), Almirante Brown vs. Kiosco Balconcito (C20) y La Ancha vs. La Gruta (C20). En Virgen del Valle: Hnos. FC vs. Los Gedes (C20), Trofeo JJ vs. Pibes Balcarce (C20) y Los Bukis vs. Independencia (C20). En Tronkito: Juveniles de Tronkito vs. La Gobernador (C20), El Rejunte vs. Absalón Ibarra (C30) y Tronkito FC vs. Taller Negro Juárez (C30). En Telefónicos: La Dorrego vs. La Barra de Gento (C20), La 222 vs. Pumas del 8 (C20) y Dam. Palacio vs. Fondo Vinalar (C30). En Pitufos: Lavalle vs. a designar (C20), Pibes Tradición vs. Amigos de Zeta y Chacha (C20) y Golo Sur vs. PSG (C30). En Colón y 59: Los Secos vs. Sportivo Smata (C20), Juveniles del Ejército Argentino vs. Panificadora Vidal (C20) y Estudiantes vs. Stilonovo (C30).