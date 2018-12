El Torneo Clausura ingresará mañana en la etapa de las definiciones en las tres categorías

07/12/2018 - La de mañana será una jornada crucial para los equipos que compiten en el Torneo Clausura 2018, que se juega en el Complejo Deportivo Santa María, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad. Las categorías Senior, Maxijunior y Junior ingresaron en la etapa de las definiciones, con la disputa de los playoffs, al que accedieron los mejores equipos. Las canchas del Complejo Deportivo Santa María se encuentran en excelentes condiciones para la práctica de este deporte, por lo que se espera partidos con buen fútbol y muchas emociones. Programa Senior: 15, Juanfe vs. San Pablo FC, Los Turcos vs. La Logia FC, El Proveedor vs. Yanasus y Maco FC vs. Bebedores FC; 16.30, G80 vs. Vizca Barsa, CA Talle S vs. Santa María, Los Mattar vs. Nerón FC y América FC vs. Los Pichones de BP; 18, MMLPQTP vs. FC Mandaos y La Davis FC vs. Nieri. Maxijunior: 15, NAB vs. Hipercell, Fluminense vs. Club Amigos Picheros, Ciudad FC vs. Autonomía FC, Messiánicos vs. La Posilga, Perfil Bajo vs. El Tatú y SemenUp vs. Kechap FC; 16.30, LBP vs. Sensey, Los de Siempre vs. Wolfsburgo, El Esteko FC vs. Corte de Miércoles, Ceneri vs. La Sampdoria FC, El Portal Cósmico FC vs. La Eskina y El Colo vs. Viejos Amigos; 18, Los Gauchos vs. Paloma FC, Realcohólicos vs. Los Changos FC y Saque del Medio vs. Indumentaria Santiago. Junior: 15, Arsenal vs. Audishop, La Toma FC vs. La Roma y Los Choris vs. Gasoliva; 16.30, Cn FC vs. La 25 FC; 18, Fecha FC vs. El Atlético, LSV vs. Sanfra, Atlético Mariano FC vs. Los Pibes y El City vs. Rulo FC.