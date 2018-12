Otra jornada apasionante del campeonato en la C20 y C30

07/12/2018 - Mañana se jugará una nueva fecha del campeonato Anual, que organizan los Clásicos Barriales del Norte y que se juega en las categorías C20 y C30. La programación para mañana es la siguiente: en Barrio Aeropuerto, La Banda de Pilli vs. Hermanos Juárez (20), Mojones vs. La Banda de Memo (20) y Carro Bar Chara vs. Tarapaya FC (30); en Mal Paso, Los Piratas de la 109 vs. Amigo FC (20) y Petrolíder vs. Los Pibes de Martín (20); en Fondo de Borges, Juveniles del Gas vs. Peti FC (20), Amigo de la 18 vs. Ruta Uno Jrs. (20) y Avenida FC vs. Rifa Tuni FC (30); en Polideportivo Borges, El Vaso Jrs vs. Los Pibes de la 18 (20), Los Changos de la 14 vs. Borges Unido (30) y Rita Car vs. El Bajo FC (30); en 6º Pasaje, Juveniles de Villa B vs. 1ª Ampliación Borges (20), Villa Borges vs. Despensa Carrizo (20) y 6º Pasaje FC vs. Calle 4; en La Loma, Pasaje 421 Jrs vs. La Esquina de Kennedy (20); Tigre Jrs. vs. Árbol Solo (20) y Pasaje 421 FC vs. La Cochetti (30); en Chañar, La Barra vs. Juveniles de Borges (20), Juan Felipe Ibarra vs. La Magallanes (20) y Refrigeración Dam vs. La 203 FC (30); en San Lorenzo, San Lo FC vs. Villa Jrs (20), Los Pumas vs. Calle 13 (30) y 7º Pasaje vs. Los Pacíficos FC (30); en Autonomía, Mayorista Rya vs. Tabú FC (20), 1er. Pasaje vs. El Salvador (20) y El Fondo de Borges vs. Mal Paso (30); en Santa Rita, Tercer Pasaje vs. Rifa Tuni (20) y Santa Rosa FC vs. Gas del Estado (30); en Tarapaya, Estrella vs. El Bajo de Tarapaya (20), Alma Fuerte vs. Los 3 Amigos Jrs (20) y Ruta Uno FC vs. Los 3 Amigos FC (30); en El Triángulo, La 23 FC vs. Los Peregrinos (20), Triángulo vs. Laureles (20) y El Bajo de Tarapaya vs. Estrella del Norte (30).