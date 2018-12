Invitan a reunión de DD.HH. para el jueves 13

07/12/2018 -

El Consejo Provincial de Políticas de Derechos Humanos realizará el próximo jueves 13 del corriente, a las 18, en 9 de Julio Nº 60 (altos) de la ciudad Capital, una reunión ampliada, con la participación de operadores judiciales, abogados, estudiantes y demás interesados en mejorar el acceso a la Justicia.

Abordaje

Se tratarán temas sobre "reclamos en cuanto a la manera de llevar a cabo la Investigación Penal Preparatoria, la forma de notificar de las Ogas, de la presencia en las audiencias de los representantes de los ministerios públicos que no tienen el cargo en propiedad, de las nulidades que a diario se provocan; la evidente mora en el fuero Civil, así como en el Laboral, la incertidumbre en la designación de peritos, la falta de jueces de Paz no Letrados en no pocas localidades; la no cobertura de cargos por concurso, etc.; que configura un panorama de retardo y aún de privación de Justicia", expresaron desde la organización.