El agresor admitió su error, cometido en el incidente

07/12/2018

Matías Firpo, el agresor del micro de Boca que permaneció detenido solamente dos días, justificó ese acto vandálico bajo el argumento de que fue "un momento" que no pudo "controlar".

Firpo, que por dos años y cuatro meses no podrá asistir a los estadios, fue identificado diez días después del episodio en cuestión, pero en apenas 48 horas y mediante un juicio abreviado recibió la condena mencionada.





Este socio de River fue uno de los hinchas que arrojaron piedras y botellas al micro de Boca en el ingreso al Monumental el 24 de noviembre pasado, generando la suspensión de la final.

"Había ido a la cancha con amigos, con familia, pero fue un momento que no pude controlar, un impulso del cual me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer algo así, y me duele haber pasado por esto", aseguró.