Exculpó a su club de los incidentes con los hinchas

07/12/2018 -

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, manifestó que la responsabilidad del "Millonario" en los incidentes fue "cero".

"La responsabilidad de River empieza dentro del Monumental. Cuando Boca sale de su hotel, la responsabilidad es de la seguridad. Y ya lo reconocieron las máximas autoridades de la seguridad de la ciudad y de la Nación. ¿O era la primera vez que Boca venía a jugar a la cancha de River?", se preguntó.

"Fueron 40 o 50 delincuentes que no tienen que estar en el fútbol y hay que exterminarlos para siempre. El hincha de River no es culpable de nada. No se debería haber permitido que el autobús de Boca pasara por un lugar donde estaban personas capaces de producir ese tipo de actos", continuó D’Onofrio.