"250 hinchas de Boca me dicen que me van a matar"

Fotos REVELACIÓN. D’Onofrio fue contundente cuando dijo que 200 o 250 hinchas de Boca lo quieren matar.

07/12/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio es otro de los que ya está en la ciudad de Madrid y al ser entrevistado por el diario El País habló de todo un poco, entre ellos su nula relación con la barrabrava de los "millonarios".





"Y por eso me está pasando ahora. Tengo 200 o 250 hinchas de Boca que dicen que me van a matar. Sí, de Boca. Los de River están cien por cien conmigo. No la barrabrava, la gente. Yo ni conozco a la barrabrava. Jamás los traté. Lo único que quiero es que no estén más", puntualizó el máximo dirigente de la entidad de Núñez.





"No tienen que ser cómplices (los dirigentes) de esto. Pero para hacerlo necesitas tener la seguridad adecuada. Si yo me pongo en la calle a decir que no quiero que entre más al estadio amenazarán de muerte a mi hija, a mi mujer y a toda mi familia", añadió D’Onofrio.





Al ser consultado si la dirigencia de River tenía contacto con la barrabrava, D’Onofrio afirmó que "ninguna. Y lo juro por mis hijos".





Además, consideró que este superclásico ante Boca será recordado "como la tremenda vergüenza del fútbol argentino".

"Es algo increíble. Un sistema de seguridad que falló, absoluta y totalmente. No es solo un problema de Argentina, en Europa también hay episodios de violencia. El otro día vi un partido de fútbol griego en el que no se tiraban piedras, se tiraban misiles", recordó el presidente de los "millonarios".