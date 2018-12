Bandera afirma que tuvo la primera ordenanza

07/12/2018 -

En la nueva tendencia de poner un freno a la contaminación ambiental sonora, uno de los primeros municipios en prohibir la pirotecnia de estruendo fue el de Bandera, departamento Belgrano, desde donde fuentes municipales confirmaron a EL LIBERAL, que tras conocerse la novedad sobre las restricciones les ‘llovieron los pedidos de la ordenanza’ desde otros municipios de la provincia, interesados en el tema.

En el caso de Bandera, se trata de la ordenanza Nº 09/2018, de principio de año, que declara a todo el territorio urbano libre de pirotecnia de estruendo.

‘Nosotros fuimos los primeros en la provincia’, aseguraron, en aprobar la norma que en su punto 2 establece: ‘Prohíbase en todo el ejido municipal el uso particular, fabricación, tenencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto a mayoristas como minoristas, personas, físicas o jurídicas, de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada, de elementos de pirotecnia, cohetería de todo otro producto destinado a provocar efectos auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión, así como aquellos elementos de proyección cuyo efecto secundario produzca explosión. Asimismo quedan expresamente prohibidas esas conductas, en actividades masivas en la vía pública, ya sean manifestaciones populares, culturales, deportivas, sindicales, gremiales, políticas u otras similares sin excepciones. Incluye la presente los globos aerostáticos que si bien no producen estruendo es de público conocimiento la peligrosidad que representa por el riesgo de ocasionar incendios’.

La norma ya se hace cumplir, principalmente en los eventos públicos y se controla que sea respetada por la comunidad. En ocasión de la fallida definición del superclásico, se recordó por las redes sociales de la vigencia de la ordenanza, para su cumplimiento de parte de la comunidad.