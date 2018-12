¿Cómo elegir el colegio para los hijos?: claves para una mejor calidad en el desempeño escolar

Fotos INSTITUCIÓN. La elección no se mide por la cercanía del hogar, sino por la necesidad del alumno que será formado.

07/12/2018 -

Hoy finalizan oficialmente las clases áulicas en los niveles Primario y Secundario, y aunque los niños están felices por el inicio de las vacaciones, es en los padres en quienes nace un interrogatorio, cargado de dudas e incertidumbre, al pensar ya en el ciclo lectivo 2019. "¿Cuál será el mejor colegio para mandar al año a mi hijo?", se repreguntan miles de padres cada vez que un ciclo se cierre y otro se avecina. La Lic. en Psicopedagogía, Ana Roxana Gálvez, analizó la situación y brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta en ese momento, tan complejo para aquel padre que busca una educación adecuada para su hijo. "La pregunta sobre cómo elegir el colegio para nuestros hijos deja entrever una afirmación, la cual es que debemos saber elegir. No es tan sencillo como se imaginan algunos que eligen porque la escuela queda cerca de la casa, o porque en esa institución se formaron los hermanos o alguien conocido. El tema fundamental es que el colegio tiene que tener un grado de identidad con el niño o adolescente que está por concurrir, en el sentido de su forma, de la cantidad de alumnos que tenga ese colegio, su dimensión, de las personas que podemos conocer dentro de esa institución, de los antecedentes que tenemos de ese colegio como institución de enseñanza y, por sobre todas las cosas, hay que tomar conciencia de cómo es el nivel cognitivo y educativo de nuestro hijo", sostiene Gálvez en el inicio del análisis. Y continúa: "Si de pronto hemos estado en otros lugares, a donde sabemos que el niño no ha cumplido ni mínimamente con los objetivos previstos para las distintas etapas y que igualmente ha pasado de grado, entonces no debemos inscribir a nuestro hijo en una institución educativa, que sabemos por muchos otros antecedentes que es exigente. Y si lo hacemos de esa manera, hay que pedirle muy francamente a la institución una prueba de evaluación de diagnóstico para determinar en qué grado le correspondería inscribir a ese alumno para que pueda ser lo que todos queremos que sea, que es un alumno exitoso". Seguidamente explicó qué significa un "alumno exitoso", característica que puede sonar algo exigente. "Básicamente cuando digo ‘alumno exitoso’ estoy hablando de la posibilidad de aprender en un ambiente facilitador para ese aprendizaje, en donde pueda interactuar con sus compañeros sin temor a la discriminación, en donde pueda y sepa que podrá preguntar y concurrir ante cualquier duda a cualquiera de sus docentes para poder salir de esa situación de preocupación, en donde tendrá comunicación con otros docentes y otros amigos que estén en otros grados. Es decir, sí cumplir con los límites de esa institución educativa, pero saber también que va a un lugar en el que va a tener libertades y que le van a permitir continuar viviendo su día, que su día no se suspenderá con el ingreso a la escuela, porque tiene que quedar sentado 45 minutos", argumenta la psicopedagoga, para dejar en claro la clave para una mejor elección educativa.