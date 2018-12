Natalia Oreiro se suma al show más visto

07/12/2018 -

Cuando faltan menos de dos semanas para que termine la exitosa segunda temporada del show de talentos "La Voz Argentina", que se emite por la pantalla de Telefé, Soledad Pastorutti, una de las coach y jurados del certamen, deberá ausentarse por compromisos asumidos con anterioridad.

Y para ocupar su lugar en los shows que se emiten en vivo, la producción pensó en Natalia Oreiro, quien ya dio el "sí". De esta manera, la uruguaya se sentará en el estrado junto a Ricardo Montaner, Tini Stoessel y Axel.

Con esta incorporación se echan por tierra los rumores que señalaban que los directivos del canal habían quedado enojados hace algunos meses con la actriz cuando después de protagonizar un accidente en una entrega de premios que pudo terminar en algo muy serio, Oreiro salió a criticar en el programa de Verónica Lozano la organización del evento que estaba a cargo de Telefé.

Lo cierto es que Natalia Oreiro no solo regresará a la pantalla del canal de las pelotitas en este certamen de talentos, sino que Sebastián Ortega también la está tentando para que se convierta en la protagonista de la próxima tira de Underground.

"Nos reunimos con ella (por Natalia) para hablar de posibles proyectos futuros, pero no hay nada concreto. Ojalá se diera hacer algo con ella, pero no por el momento’, le dijo el socio de Ortega, Pablo Culell a PrimiciasYa.com.

Cabe destacar que el año que viene se estrenaría "Grisel", una miniserie de época para Telefé que protagoniza Oreiro junto a Agustín Sullivan, el joven actor que encarnó a Sandro en la serie sobre el ídolo.

La ficción tendrá 10 capítulos y está ambientada en la época dorada del tango de los ‘20, donde Oreiro encarnará a Grisel, una joven criada en un cabaret, que posee formación musical y sueña con convertirse en gran cantante.

La actriz tiene un contrato firmado por dos años con el canal de las pelotas. Si bien la idea de Ortega es poder sumarla a la grilla del 2019, lo más probable es que Natalia encabece algún proyecto de la productora del hijo de Palito para el 2020.

El favorito de "La Voz" que volvió

Y mientras, el programa más visto de la televisión argentina, junto a la telenovela "100 días para enamorarse" ingresa en su etapa final, el público hace uso del poder que le da el voto telefónico de elegir qué artista seguirá en competencia.

El caso más llamativo es el de Pablo Carrasco, un carismático expolicía de Pergamino, que quedó fuera de competencia al no ser elegido por Ricardo Montaner, su coach, quien después tuvo la oportunidad de reincorporarlo. Esa posibilidad hizo que los millones de seguidores que viralizaron la primera actuación de Pablo apostaran nuevamente por él, pero a través del teléfono. Eso le está permitiendo continuar en el reality, como un premio a su talento.

Cuando le preguntan si ya se siente un ganador, Carrasco señala: "Eso depende de la gente ahora. Yo estoy feliz, muy contento y emocionado. No paro de emocionarme. Fue muy fuerte haber llegado hasta estas instancias. Poder ser elegido por la gente es un premio todavía mayor. También es una responsabilidad más grande", dijo el participante que integra el team de Montaner y que hoy sabrá qué futuro le depara el voto del público.

Por lo pronto, Pablo no puede creer todas las muestras de reconocimiento que recibe a diario. "El reconocimiento que recibo es general, maravilloso. Aparte, no tengo límites de edad. Hay chicos y grandes. Es todo muy mágico. Esto es invalorable. Por otra parte, si bien me llaman de todos lados del país para hacer shows, hasta de Estados Unidos y México, no puedo hacerlos hasta que no finalice mi contrato con Telefé y Universal Studios. Por ahora estoy ligado a esta gran responsabilidad que es La Voz Argentina", contó Carrasco.

Y recordó el accidente que lo dejó con ciertas limitaciones físicas. "El 11 de octubre de 2002, cuando por orden de un Juzgado Federal hicimos tareas operativas en un predio del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Pergamino, tuvo un accidente. Fue un accidente en un acto de servicio. Estaba en tareas de ocultación y a las 4,30 de la mañana vimos movimientos extraños, intenté atrapar a las personas y al salir corriendo no vi un pastizal enorme y me caí en una alcantarilla de espaldas. Debo haber caído arriba de una piedra porque tuve pérdida de conocimiento, traumatismo de cráneo, estallido de disco en la zona lumbar, con lesiones cervicales que me trataron en el hospital Churruca. Tengo 9 operaciones de columna", explicó.

Después de aquel episodio no pudo volver a trabajar. Pablo tiene 49 años y dos hijos.