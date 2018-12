La película "Vice" domina los Globo de Oro

Fotos Christian Bale se expuso a una gran transformación física para encarnar a Dick Cheney.

"Vice", cinta biográfica sobre Dick Cheney, ex vicepresidente estadounidense durante la administración de George W. Bush, consiguió seis candidaturas para la 76a. edición de los premios Globo de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Le siguen de cerca, con cinco nominaciones, el drama dirigido por Bradley Cooper con Lady Gaga como protagonista "Nace una estrella", la biopic "La favorita" y "Green Book", con Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

"Vice", dirigida por Adam McKay y aún sin fecha de estreno en la Argentina, se perfila así como la principal favorita para la ceremonia que se realizará el próximo 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, en Los Ángeles.

La cinta obtuvo nominaciones en el rubro mejor película de comedia o musical, mejor director, mejor guión (ambos para McKay), mejor actor en una cinta de comedia o musical para Christian Bale y mejor actor y actriz secundarios para Amy Adams y Sam Rockwell.

Los Globo de Oro son la primera parada importante en la temporada de premios que finaliza con la entrega de los Óscar de la Academia de Cine de Hollywood (esta vez el 24 de febrero), aunque no siempre sus resultados marcan tendencia.

Una de las razones es que, a diferencia de los Oscar, los Globos de Oro dividen las películas en dos categorías distintas para multiplicar los reconocimientos: comedia o musical y drama.

"Nace un estrella", la película del superhéroe africano de Marvel "Pantera Negra", la cinta de Spike Lee "El infiltrado del KKKLan", "If Beale Street Could Talk" y la biopic sobre Freddy Mercury, "Bohemian Rhapsody" se disputarán el premio a mejor drama.

En tanto, la categoría de comedia o musical tiene como candidatas a "Vice", "La favorita", "El regreso de Mary Poppins" (que llegará en enero a Argentina), "Green Book" y "Locamente millonarios".

En el apartado de actuación, a mejor actriz de drama optan Glenn Close ("La esposa"), Lady Gaga, Melissa McCarthy ("¿Podrás perdonarme?"), Nicole Kidman ("Destroyer") y Rosamund Pike ("A Private War").

Entre los varones, los nominados son Bradley Cooper ("Nace una estrella"), Willem Dafoe ("At Eternity’s Gate"), Lucas Hedges ("Boy Erased"), Rami Malek (por su Freddy Mercury en "Bohemian Rhapsody") y John David Washington ("El infiltrado del KKKlan").

En comedia, las actrices Emily Blunt ("El regreso de Mary Poppins"), Olivia Colman ("La favorita"), Elsie Fisher ("Eigth Grade"), Charlize Theron ("Tully") y Constance Wu ("Locamente millonarios") son las nominadas.

En la misma categoría, pero entre los varones, figuran Viggo Mortensen, Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins"), Christian Bale ("Vice"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun) y John C. Reilly ("Stan & Ollie").

En el rubro televisivo, la gran favorita resultó ser la miniserie "American Crime Story: Versace", con cuatro nominaciones en las categorías de mejor miniserie o película para la televisión, mejor actor de minisierie por Darren Criss y mejores actores de reparto para el venezolano Édgar Ramírez y la española Penélope Cruz.