Conflicto por la detención de empresaria china en Canadá pedida por EE.UU.

07/12/2018 -

BEIJING. China exige que Canadá libere a la directora financiera del gigante electrónico Huawei tras su detención ante un pedido de extradición de Estados Unidos, en un hecho que amenaza con complicar la tregua comercial y arancelaria lograda entre las dos potencias.

La airada reacción china llegó horas después de que el Ministerio de Justicia de Canadá informara que la ejecutiva Wanzhou Meng, hija del fundador de Huawai, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver a pedido de Estados Unidos.

El Ministerio dijo que no podía explicar los motivos de la detención por orden judicial, pero el diario canadiense The Globe and Mail señaló que el arresto y extradición han sido solicitados por las autoridades estadounidenses por la supuesta violación, por parte de Huawei, de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán.