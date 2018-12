Matías Firpo: "Fue un impulso y me arrepiento"

Hoy 10:12 -

Matías Firpo es uno de los simpatizantes de River que estaba en el tumulto desde donde le arrojaron todo tipo de objetos al micro que trasladaba a los futbolistas de Boca para jugar la Superfinal de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

Como consecuencia, y luego de varias idas y vueltas, la Conmebol decidió no eliminar a River de la competencia, pero le sacó la localía del encuentro: trasladó la final para Madrid, este domingo a las 16.30 en el Santiago Bernabéu.

Firpo fue el único detenido por estos hechos y decidió romper el silencio ante las cámaras del portal de noticias TN: "Fue un momento en el que no supe controlar un impulso y me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer eso. Me duele haber pasado por esto", dijo.

“Fue un poco de fallas de todo, del operativo y de todo ser humano que se equivoca, como me equivoqué yo”, agregó.

"La policía había cortado la cortado la calle y se empezó a juntar gente, no dejaban pasar. Nunca pensamos que iban a hacer doblar el micro, como lo hacen siempre de ahí, porque había un cúmulo de gente. Cuando vino ya era todo un desastre. La policía empujó a la gente para atrás y se dio todo lo que se vio", sentenció.