Guillermo Barros Schelotto: "El equipo lo voy a tener solo yo"

Guillermo Barros Schelotto dio una conferencia de prensa en la que dejó varias frases interesantes, de cara a la Superfinal de la Copa Libertadores de este domingo en Madrid ante River:

"No aprendemos más. Repetimos siempre los mismos errores y lo único que se daña es la figura del fútbol argentino. Deberíamos estar hablando de que River y Boca fueron los dos mejores equipos de la Libertadores y estamos hablando de los incidentes".

"No es el ambiente normal previo a una final de la Libertadores, no estamos en Sudamérica para jugar la final, fue muy extenso. No es lo que hubiera elegido como entrenador, incluso este viaje a Europa, pero River está en la misma situación".

"En el primer partido, por la lesión de Cristian Pavón decidimos jugar de una manera que nos dio resultado, pero que no logramos sostener. Entonces vamos a jugar de una de esas dos maneras. Tengo bastante claro los nombres y las funciones de cada uno, pero lo voy a definir el domingo en el estadio. El equipo lo voy a tener yo solo".