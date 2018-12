El gobernador cerró el ciclo lectivo en Villa Jiménez inaugurando una escuela

Fotos Durante su discurso, el gobernador saludó a la comunidad educativa por las fiestas de fin de año que se avecinan.

El gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora encabezó el acto de cierre del ciclo lectivo 2018 en la localidad de Villa Jiménez, departamento Rio Hondo y la inauguración del nuevo edificio de la Escuela N° 5, “Pedro León Gallo”.

Asimismo el primer mandatario provincial participó de la inauguración de viviendas sociales en la misma localidad de Villa Jiménez.

Inauguración del edificio escolar

Luego de realizar el corte de la cinta, para dejar oficialmente inaugurado el moderno edificio de la Escuela N° 5 “Pedro León Gallo”, el titular del Poder Ejecutivo junto a la comitiva oficial integrada por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué; ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, junto a la directora de la Escuela Primaria, Silvia Palavecino, procedió a descubrir la placa recordatoria que fue bendecida por el Padre Fernando Altamiranda.

Seguidamente, el gobernador recorrió parte de las nuevas instalaciones del establecimiento escolar, que marcará un antes y un después en la comunidad.

Durante la visita, el primer mandatario observó las áreas de biblioteca, sala de informática, el comedor con el que cuenta el moderno edificio de la Escuela y compartió un momento ameno con los alumnos de la primaria donde dialogó con ellos, quienes al mismo tiempo, le agradecieron por hacer realidad el sueño tan anhelado de toda esa localidad.

Terminando la visita por las instalaciones, el Dr. Gerardo Zamora recibió el cariño y afectuoso saludo de los docentes del establecimiento y vecinos, quienes aprovecharon la oportunidad y le expresaron un profundo agradecimiento al mandatario, por el nuevo edificio.

Seguidamente, la máxima autoridad provincial junto a las demás autoridades se ubicaron en el palco oficial para dar comienzo al acto protocolar de cierre del ciclo lectivo 2018. Durante el acto, los alumnos de la escuela “Pedro León Gallo” recibieron mochilas con útiles escolares.

La primera oradora fue la directora de la Escuela N° 5 “Pedro León Gallo”, Prof. Silvia Palavecino quien manifestó su alegría de terminar el año con la inauguración del nuevo edificio escolar: “Estamos emocionados orgullosos y felices porque esta es nuestra segunda casa y hoy la recibimos con mucho entusiasmo sabiendo que la misma cuenta con espacios adecuados a las necesidades de los niños con comodidades que nos permitirán brindar una mejor calidad educativa”.

En ese sentido, agregó: “La construcción de esta escuela habla a las claras de la gestión que realiza nuestro gobernador que a pesar de la difícil situación que se vive en el país, aquí en nuestra provincia nos damos el lujo de cerrar un año escolar con la inauguración de una escuela. Esta obra de gobierno representa la respuesta y la acción concreta de una gestión que prioriza la educación como una herramienta de cambio y transformación, dándole a cada ciudadano la posibilidad de que se realice en su propio lugar como lo es en Villa Jiménez. Es un honor Señor Gobernador contar con su presencia y en nombre de todo el pueblo que recibe contantemente respuestas favorables darles las gracias. Usted junto a su esposa, Claudia de Zamora, dejan una huella en todos nosotros”.

Para hacer extensivos los agradecimientos, el alumno Lautaro Jiménez leyó una carta que le escribieron al gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora: “Gracias por darnos una escuela cómoda y hermosa. Todos los alumnos de la Escuela Nº 5 le damos las gracias por darnos la oportunidad de ir a clases a un lugar con grados que nos hagan aprender, para que cuando seamos grandes podamos ser como usted, una persona de bien que ayuda a los demás. Guardaremos este día en nuestra memoria, como un día especial de nuestra vida en la escuela”.

A su turno, el rector del Agrupamiento 87037 “Domingo Bravo”, que funciona en la Escuela Nº 5 “Pedro León Gallo”, Prof. Abel Cajal expresó: “En el año 2008 se creó por primera vez en esta escuela un agrupamiento, que forma parte del agrupamiento 86037 luego de que se sancione la ley nacional de educación y en donde el gobierno adhirió completamente con políticas de estado clarísimas y definidas. Antes las actividades educativas se terminaban a las 12 del mediodía. Hoy todas las escuelas donde iniciamos en Villa Jiménez y Los Núñez, Chauchillas, Miranda, Sauzal todas las escuelas de este agrupamiento siguen hasta las 17.45 con el nivel secundario. Imagínense crear escuelas de nivel secundario en una provincia en donde, en la ruralidad no había prácticamente cobertura y este gobierno decidió como política de estado llevar la igualdad a todos los lugares de la ruralidad. Así la escuela secundaria en la provincia está cubierta en más de un 80%”.

Agregó Cajal: “Esos logros se definen gracias a las políticas de estado y de educación que el gobierno sostiene desde el año 2005. Nosotros hemos concurrido continuamente a la inauguración permanente de nuestros edificios educativos, la escuela de Los Miranda fue inaugurada el año pasado por nuestra ex gobernadora Claudia de Zamora, la refacción y ampliación completa de la Esc. N° 10, la refacción de la Escuela de Los Núñez así como la de la Escuela de El Sauzal y podría seguir enumerando hechos y obras concretas que no es otra cosa que políticas de estado destinadas a llevar la igualdad y la equidad a todos los lugares. Como docentes tenemos que contar la verdad y decir lo que está pasando y en Santiago del Estero está pasando una revolución educativa, donde el piso antes del 2005 era terminar la escuela primaria y el piso ahora es terminar la secundaria para que nuestros alumnos ingresen a la universidad. Ellos van a volver y van a dejar de migrar, nosotros tenemos poblaciones migrantes que se mueven continuamente durante el año, desde que aparecieron las escuelas secundarias han decidido quedarse porque saben que la provincia les está brindando otra oportunidad. En ese marco como docentes estamos bendecidos”.

Al respecto, destacó: “Concurrimos a capacitaciones gratuitas continuamente, perfeccionamiento completo, las bibliotecas llenas de libros. Señor gobernador sepa usted que nosotros llevamos la bandera de la verdad para cada una de las aulas, la revolución educativa en Santiago es un hecho, desde el año 2005 en adelante. A las nuevas generaciones cuando les toque traer a sus hijos a la escuela sabrán reconocer y decir, y los libros de historia hablaran seguramente mucho y bien, de la gestión del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora”, concluyó el rector.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora al momento de sus palabras manifestó su inmensa alegría de estar en “Villa Jiménez para dejar cerrado el ciclo lectivo 2018 en nuestra provincia, inaugurando este colegio”. Recordó que en este año se “inauguraron 15 nuevos edificios educativos y estamos interviniendo en 298 locales escolares con mejoras y mantenimiento”.

El ciclo lectivo se inició con la inauguración de un edificio en Medellín para 200 alumnos. En el reinicio de las vacaciones de invierno se habilitó un local en el barrio Virgen de Guadalupe de 1.000 alumnos y “hoy inauguramos este colegio en Villa Jiménez para 70 alumnos. Pero inauguramos una escuela en el departamento Jiménez para 13 alumnos. No importa la cantidad de alumnos ni el lugar de la Provincia. A todos los tratamos de equipar con las mejores posibilidades técnicas, amoblamiento y sistema constructivo que permitan igualdad, que es lo fundamental de la educación: igualar hacia arriba”, señaló el Dr. Zamora.

También transmitió los saludos “de la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora que vino a inaugurar el jardín en el 2014 y me pidió que les haga llegar los saludos a toda la comunidad y las disculpas por no poder estar porque el congreso terminó muy tarde anoche sus sesiones y no pudo llegar a tiempo para hoy. Pero va a venir, seguramente, para inaugurar la planta de agua en Villa Jiménez que es una obra que también ella había prometido”.

El gobernador destacó como uno de los “logros más importantes de este ciclo lectivo 2018, que viene repitiéndose en todos estos años, es haber cumplido con el calendario escolar un año más. Muchísimas gracias a los docentes santiagueños por mantener las escuelas abiertas enseñando y nuestros hijos educándose”.

En el final el gobernador “felicitó a la comunidad educativa de este lugar y de toda la provincia en este fin de ciclo lectivo” y dio un afectuoso “saludo en este día a todos los empleados públicos provinciales por el festejo de un año más y agradecer que podamos trabajar en paz y con eficiencia”.

Asimismo transmitió: “A ustedes y a todos los santiagueños el mejor deseo de felicidad en esta Navidad que se avecina. Que Dios nos acompañe y nos ilumine en este camino. Dejamos cerrado el ciclo lectivo 2018”.

El Dr. Gerardo Zamora también saludó de manera especial a un habitante de la zona “Don “Pila” Ledesma” quién tenía un sable corvo de los que usaban los próceres y hace algunos años atrás le llevó. El sable estará en el Museo del Bicentenario “como parte de nuestra historia” dijo el gobernador.

Equipamiento

El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología ha dotado de Equipamiento y Mobiliario al establecimiento educativo, conforme al siguiente detalle: 80 conjuntos unipersonales, 7 conjuntos docentes, 12 armarios, escritorios con silla, 16 sillas escolásticas, 40 sillas de pvc, mesas largas, computadoras, mesas de pc, impresoras láser, pantalla con trípode, bibliotecas, mapotecas, televisor, dvd, equipo de audio, mesa de tv-dvd-audio, pava eléctrica, cocina industrial, heladera con frezeer, set de vajilla, mapas murales, elementos de educación física, bandera ceremonia nación y provincia, bandera flameo nación y provincia, material bibliográfico, 77 mochilas con set de útiles y tóner para la fotocopiadora.

Agradecimientos

Carlota del Valle Sandoval ex ordenanza de la flamante escuela inaugurada expresó: “Tengo una alegría muy grande porque los niños van a poder estar en la escuela muy bien y van a disfrutar de todo esto”.

Gabriela Juárez, una de las vecinas de la Localidad de Villa Jiménez contó: “Estoy muy contenta por tener mi casa y esta escuela. Ahora voy a poder darle todas las comodidades a mi hija y con respecto a la construcción del edificio escolar va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los chicos”.