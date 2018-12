CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de diciembre de 2018

08/12/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

17.15 CINE. PATAS, HUESOS Y

ROCK AND ROLL

18.45 CINE. CUIDADO BEBÉ

SUELTO

20.15 CINE. YO ROBOT

22.00 PH PODEMOS HABLAR

00.30 EL GRAN BARTENDER

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE

ARGENTINO

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 IRONSPORT

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. OBRAS - VIVO

00.00 RECORDANDO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

12.34 REVANCHA

03.05 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA

CARRETERA

05.00 WINNIE THE POOH

06.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.35 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

08.08 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

10.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

12.02 ANGEL FALLS RECUPERA SU ESPÍRITU

13.52 SANTA CLÁUSULA 3. EL COMPLOT EN EL

POLO NORTE

15.39 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

17.46 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

20.17 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

22.00 EL CONTADOR

TNT

04.46 ROSARIO TIJERAS

05.33 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.22 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.50 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

09.36 TOY STORY

11.09 MATILDA

13.01 TOY STORY 3

14.59 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

17.26 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

19.48 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 2012

00.57 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

01.26 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TCM

02.53 LOST

03.38 LOST

05.09 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.47 CASADOS...CON HIJOS

08.10 CASADOS...CON HIJOS

08.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.01 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS...CON HIJOS

11.02 LOST

12.34 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.26 UN PAPÁ GENIAL

15.00 UN RATÓN EN LA FAMILIA

16.27 TONTO Y RE-TONTO

18.17 DICEN POR AHÍ...

20.05 RÁPIDA Y MORTAL

22.00 EL CORRUPTOR

SPACE

00.41 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

02.15 TIERRA DE ZOMBIES

03.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.09 SIN AIRE

08.56 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

10.50 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

12.54 EL CÓDIGO DA VINCI

15.39 ÁNGELES Y DEMONIOS

18.17 DETRÁS DE LAS PAREDES

20.04 LOS INTRUSOS

22.00 LA CABAÑA DEL TERROR





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 355)

*DOMINGO 9, A LAS 21, “EL CASCANUECES”, CON ALUMNAS DEL BALLET

DE LA ESCUELA DE DANZAS STELLA FOCHESATO, Y LA PRESENCIA DE

BAILARINES DEL TEATRO COLÓN.

SIXTO ESPACIO CUL TURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL

ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).

*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO

SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.

CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO

ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y

ADULTOS.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

08/12 15:45 (Cast) 17:40 (Cast) 19:35

(Cast)

09/12 - 10/12 - 13:50 (Cast) 15:45

(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/12 -08/12 21:30 (Cast) 00:05 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

16:10 (Cast) 18:00 (Cast) 19:50 (Cast)

22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

08/12- 17:00 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

08/12 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

08/12 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

UNA ENTREVISTA CON DIOS

2D

DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

08/12 -16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30

(Subt) 00:05 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 (Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13

AÑOS c/RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40

CADÁVER CASTELLANO 2D 18:50

- 20:50 - 23:00 SUBTITULADA 2D

23:00 (SÓLO JUEVES)

MY HERO ACADEMIA FUNCIONES

ESPECIALES SUBTITULADA

2D 16.00

11-12 SUBTITULADA 2D 20:00