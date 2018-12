FÚNEBRES | 8 de diciembre de 2018

08/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Julio Antonio Bustos

Susana Francisca González

Elvia Azucena Rosales de Pérez

Oscar Roberto Pérez

Hugo Orlando Jaimez

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Ex directivos, socios y simpatizante del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Zavaleta, Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacaré Suarez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha (Rubio) Argañaraz, Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suarez, Ing. Rodolfo Ibáñez, Tomas Gringo Corona, Roberto Roldan, Carlos Tito Pérez, Silvio Orellano, Manuel Kiti Rodriguez, Poli Campos y Omar "Jueves" González participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ VDA. DE GARCÍA, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Se durmió el 6/12/18|. Sus amigos Amalia y Pibe Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ VDA. DE GARCÍA, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Un nuevo angel está con Dios"Acompaño a su querida flia y a su entrañable amigo Daniel en estos momentos de dolor.Profe Jorge Llapur y flia

GONZÁLEZ, PEDRO NOLASCO (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Compañeros de trabajo de su hermana Claudia: Adriana Coronel, Sara Sonzogni, Jorge Abdala, Soledad Ahuad, Adriana Andrade; Luis Ovejero; Nancy Chazarreta, Silvia Leguizamón; José Luis Canony, Daniela Rigo y Emanuel Campos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, SUSANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su hijo Adrián, sus nietos Mauricio, Máximo, Daiana, Iara y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz Cob. Obra Social. MunicipaI SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus cuñados Muñeca y Pancho, sobrinos Claudia y Dario, Lily y Carlos, Yesi, Gianina, Camila, Maxi, y Emma, Descansa en paz.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Las profesoras Gladys Salvatierra, Mirta Sández, Blanca Santana y Marta Medina compañeras del Colegio del Centenario de su hermana Prof. Nelly Goytía participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Ángel Aníbal Cabañas, familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero del básquet, rogamos oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. María Magdalena Ruiz de Córdoba, sus hijos Daniel, Teresita y sus respectivas familias, amigos de su hermana Nelly Goytia participan el fallecimiento de su hermano Horacio. Ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Nelly y ruegan oraciones en su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus compañeros y amigos de la Asociación Bancaria Santiago del Estero: Castellini Rubén, Hernández Manuel, Juárez Carlos; Lencinas Reynaldo, Achaval Mercedes, Moreno Jorge, Bejarano Mario, Pistamiglio José Luis y Chazarreta Gladys participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor especialmente a su hijo Julio empleado de caja de ahorro y seguro. Elevan oraciones por su memoria.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Dra. Dora Angélica González, participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos, nietos y a sus hermanos Tití, Nelly, Guillermo y Daniel en estos momentos de profundo dolor. Ruegan al Señor les de cristiana resignación ante inesperada perdida.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Olga Carabajal participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Nelly y ruega al Señor, Dios Misericordioso le conceda la gracia de la paz, para vivir este momento tan difícil.

GOYTÍA, HORACIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Querido amigo Horacio, cuánto lamento tu pronta e inesperada partida. Si ya se me hace difícil practicar el deporte que nos unió tantos años (básquet), por los achaques propios de la edad, ahora sin tu presencia, me resultará más cuesta arriba ir a la cancha, porque los changos, se van yendo, hay caras nuevas, sangre joven y uno siempre añora a los amigos de su época. Siempre te has distinguido por tu afecto y simpleza, para nada hacías gala de haber pertenecido a "Los Campeones del Básquet Nacional del ´68", así eras de humilde, me honraste con la amistad de un grande. Cuanto te voy a extrañar los domingos cuando íbamos a buscar las empanadas para la familia, bueno amigo, Dios ya te tiene en su presencia como te lo mereces. A su esposa, hijos y hermanos les deseamos consuelo y resignación. Mi esposa, Ada Umbides, saluda con mucho afecto a Nelly Goytía, su ex compañera del colegio Centenario; y yo hermano, Cacho Suárez te recordaré por siempre, cada vez que pise una cancha. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JAIMEZ, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su esposa Nora Gómez, hijos Hugo y Nicolás Jaimez, hija pol., nietos y demás familia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus primos Francisco Pece y Nora Beatriz Azar y sus hijos Federico y María Silvia Arjona, Nora y Guido Larcher, Pancho y Silvia Rodriguez y Gustavo y Claudia Ortiz y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Sara, acompañando a su querido primo Pibe e hijos Ramiro y Liz y sus respectivas familias, elevamos oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia de Gigli, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Los jóvenes y padres del taller "Yacu" acompañan en el dolor a su querida hija Liz en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Enzo Palavecino y sus hijos Ricardo, Chiqui, Alejandra y María Eugenia con sus familias participan el fallecimiento de Sara, esposa de su entrañable amigo de casi toda su vida y ex compañero de promoción, Pibe Hoyos y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de irreparable pérdida. Ruega todos cristiana resignación.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus amigo: Pepe, Estela, Carlos , Laura, Loreley participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Nelly Sarquiz de Amerio e hijos lamentan tan irreparable pérdida.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Fabiana Giuliano, Silvina Manfredi y Vanesa Giuliano participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Olguita. Elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. La promoción 1954, de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento de la esposa de su ex compañero Eraclio Hoyos y lo acompañan con mucho afecto en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Pueden llorar porque se ha ido, o pueden sonreír porque ha vivido". Minina Giménez, Luky Filippi y Rosa Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Liz y a sus nietas Camila y Maria Angelica en estos tristes momentos. Que su alma descanse en paz.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Edgardo Gavilán, su esposa Chini Arriazu, sus hijos Maxi y Rodrrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Olga y Fredy con oraciones.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady), participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amigo Pibe y demás familiares en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. José Sarquiz, Mabel H. de Sarquiz, Viviana y José Sarquiz (h) participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Toto Faisal, su esposa Cristina Casas Ghinatti, sus hijos Janet, Emir y Paola con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a Pibe y a sus hijos Liz, Ramiro, Olgui y todos sus nietos.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Yolanda Gómez y sus hijas Silvia, Susana y Viviana Santillán, participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de su amigo Pibe. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Antonio Castiglione, Martha Rojas Smith de Castiglione y flia. participan el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Pibe. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAMUR DE HOYOS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Las amigas de su hija Liz, del grupo Yaku: Juana María Gallegos, Edhit Barchini y Cristina Basualdo; talleristas: Eugenia Juárez Carol, Ángeles Rivero, Eliana Peralta, Soledad Uñates, Gianina Díaz Rossi, Carolina Gómez, Pedro Bravo, Cristian Herrera, Gabriel Villavicencio, Juan Claudio López, Jorge Gorosito, Sergio Garay, Sebastián Moreno y Pablo Rodríguez acompañan con cariño y dolor en estos tristes momentos a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su esposa Elba Angélica, hijos Miguel, Roberto, Leonardo, Javier, Rita, H. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV) SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su hijo Miguel y sus nietos Maximiliano y Eluney, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Sandra Ponce, su esposo Francisco Uñates Pellene, sus hijos Augusto y Octavio, acompañan a su familia en la perdida de tan bella y querida persona que supo forjar una familia con grandes valores y virtudes. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Sandra y flia., Betty y flia., Ángel y flia., acompañan a su prima Angelica e hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sus hijos Cacho, José y Negrita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hijo Cacho, su hija política Rosi y su nieto Juan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hijo José, su hija política Margarita, sus nietas Jorgelina y Emilse, sus bisnietos Leonel y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su hermana Ñata y sus sobrinos Gustavo y Marita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su sobrino Paolo, su sobrina política Sandra y sus sobrinos nietos Lautaro, Sofía y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Su sobrina Rita, su sobrino político Adolfo y sus sobrinos nietos Francisco y Andrés participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. CPN. Juan Carlos Pérez y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Pilar Pérez y familia, Estela, y Juan Carlos Pérez y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Amiga querida siempre perdurarás en nuestros corazones, por tu alegría de vivir y generosidad. Aida Pullarello de Rampulla e hijos Ángel Antonio, Sara Maria y Aida del Valle y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Señor ya está ante ti, recíbela, siempre fue un ser maravilloso que hasta el último minuto rememoró el enorme amor que tenía por sus alumnos de los que recibió inmenso cariño y estuvo acompañada hasta el final por sus amados hijos y flias. Los compadres de su hija Negrita; Ángel Antonio Rampulla, Eva Sara Romero e hijos Ana Karina de Beiras y flia., Marianela y Luis Tagliavini y flia., y Romin Antonella, Jose Stefani y flia. Ruegan por su descanso eterno y resignación para sus hijos y flias.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". La ahijada de su hija Negrita, Marianela Rampulla y Luis Tagliavini e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso y la gloria eterna ". Tu hijo del corazón René Pinto, su esposa Maria Elena Llanos y sus hijos David, René y Alexis Pinto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Negrita, Cacho y José y a todos los familiares en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Sara Mirta Rampulla, sus hijos Martin Antenor y Facundo Manuel Aguirre, participan el fallecimiento de la querida Pelada y elevan oraciones en su memoria.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. Querida madre del corazón, amiga, vecina. Nos duele mucho tener que despedirte, pero nos consuela saber que ya estás en los brazos de Jesús, para dormir el suelo eterno. Gracias por todos los hermosos momentos compartidos, por tus ocurrencias, cuentos y tu canto, gracias por cobijarnos en tu hogar siempre, Cuanto te vamos a extrañar mi querida, Cuanto te vamos a buscar, pero en cada estrella que brille en el cielo estarás presente. Hasta siempre. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus amigos Dorys y Ruben Garcia y flia.

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Azucena Basualdo y su hijo Diego Rafael Basualdo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Negrita, Cacho, Jose y sus respectivas flias., Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Renato Ciocci y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hija en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMBÓN, IGNACIO CARLOS. (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su vecina Dominga Brescia de Rodriguez y sus hijos Martha y Livio Yocca, Raul y Ricardo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus seres queridos y ruegan al Señor por su resurrección.

PELLENE, ROSA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral Basílica para pedir por la paz y el descanso de su alma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/18|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolas Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del distinguido periodista Miguel Coría. Elevan oraciones en su memoria que descanse en paz.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa incondicional María Guzmán, sus hijos Milagros y Nazareno participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su hijo Lautaro Jesús participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus padres José Manuel Santa Cruz, Marta Macció, su esposa María Guzmán, sus hijos Milagros y Nazareno le piden a nuestro Señor y a la Virgen Santa la resignación. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Sus hermanos Miguel, María Adelfa, María Julia, María Laura y Amado, sus hermanos políticos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su esposa María Guzmán y a sus hijos Milagros y Nazareno. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Su tía Elva Urrutia y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios de pronta resignación a su esposa María Guzmán e hijitos. Elevan oraciones en su memoria.

SANTA CRUZ, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Lamentamos profundamente el fallecimiento del hijo, de nuestros apreciados vecinos y amigos: Marta y Negro Santa Cruz, los acompañamos en estos momentos de dolor, como también a sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su querida memoria: Bety y Enrique Raab, Silvia Raab de Peralta y flia, Hortencia Mansilla de Raab.

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Su esposo Sergio Sandoná, sus hijos Sergio (h) Daniel y Ariana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Familias Sánchez - Sandoná: Perla, Carolina, Gabriela y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Ida Acciarri, Lia Bravo, sus hijos Iriana, Flavia y Juan Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma. Frías

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Desde Córdoba, Mariela Teresita Nazar y Marcelo Said Nazar participan angustiados el fallecimiento de su inolvidable profesora Mirta y ruegan una oración en su querida memoria. Frías.

DEGRATI DE SANDONÁ, MIRTA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/18|. Herminia Vergara acompaña con profundo dolor a su amigo Daniel y a sus hermanos Sergio y Ariadna y eleva una oración en memoria de la querida profesora.