Procesaron a Echegaray y Brito por el Caso Ciccone II

Hoy 00:57

Después de que Amado Boudou y sus socios fueran condenado por la compra de la ex calcográfica Ciccone y la maniobra para que imprimiera billetes, el juez Ariel Lijo dispuso el procesamiento del ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura y el banquero Jorge Brito, entre otros.

Es por la causa conocida como "Ciccone 2", la segunda parte de por la cual fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión el ex vicepresidente Amado Boudou.

Lijo estableció en un fallo de más de 500 hojas que el dinero para comprar la quebrada imprenta provino de las arcas de los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito, ex presidente del Banco Macro. Moneta, en grave estado de salud, nunca llegó a comparecer.

A Echegaray lo procesaron por abuso de autoridad, mientras que sobre el resto recayó el delito de partícipes necesarios de negociaciones incompatibles de funcionario público. A Boudou lo condenaron por ese mismo delito, más la figura de cohecho (coimas).