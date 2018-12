El Gaucho incorporó a dos refuerzos más

Fotos APUESTA Güemes se prepara para ser protagonista en el próximo Torneo Federal Regional y poder pelear por un ascenso al Federal A.

08/12/2018 -

En su búsqueda por ganar protagonismo en el Torneo Federal Regional, bajo la conducción de Pablo Martel, Güemes sigue sumando refuerzos a su plantel.

Para las últimas prácticas, se sumó Miguel Puntano, el experimentado delantero ex Central Norte de Salta. Otro que ya es refuerzo del Azulgrana es el arquero Juan Mendonca, de pasado en Crucero del Norte.

De este modo, Puntano y Mendonca se suman a las incorporaciones confirmadas de Matías Ceballos (volante ex Central Norte de Salta), Pablo Russo (defensor, ex Chaco For Ever), Cristian Oliveira (Delantero), Matías Rojas (volante ofensivo), Emanuel Castro (mediocampista central), Nicolás Juárez (mediocampista), Mariano Vergara (lateral), Jonathan Páez (volante), Raúl Zelaya (volante ex Juventud Antoniana). En tanto que también arreglarían su vínculo Eduardo Burruchaga (defensor que pasó por Sarmiento) y David Dri (defensor, ex Atlético Paraná).

Sigue De Marco

Por otra parte, en Independiente de Fernández, se confirmó la continuidad del delantero Hugo De Marco, quien también fue pretendido por Sarmiento.

En tanto a los refuerzos, el que retornó es el delantero Alejandro Díaz.