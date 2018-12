Se programaron las llaves de los play off

Fotos ATRACCIÓN Buenos partidos.

08/12/2018 -

En cancha de Ciencias Económicas: Intocables vs. AESY y Deportivo JJ VS. Contadores Juniors. En Cancha 3 Jugadores Libres: Chelsea vs. Galácticos y Málaga vs. Colón Gomas. En cancha 4: Norcen vs. Metalúrgica Dorrego; Napoli vs. Nueva Chicago y José Ignacio vs. Valencia. En cancha 5; Barrio Juramento vs. Los Pibes; Cristal vs. Industria y Pucará F.C. vs. Abogados. En cancha 6: 22 Y Media vs. S23 y Semillería Rossi vs. Ramón Carrillo. En cancha 7: O'Globo Megacotillón vs. Atlas; Villa Las Delicias vs. Carlitos Legui y Ciudad Satélite vs. Combustibles Bertolotti. En cancha 8: La Alvarado vs. Brima; La Esquina vs. Abogados Topos y La Fusión vs. Cache.

En cancha 1 Potrerito. Los Potreros vs. Napoli Black y Kinesiólogos F.C. vs. Bastianos. En Cancha 2: Abogados Cuervos vs. Hampones y El Puente vs. Yanda City. En cancha 4: Racing vs. Coesa y La 59 vs. Lex D.R.