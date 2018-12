Hoy se disputarán las llaves semifinales

Fotos DISPUTA En diferentes canchas se jugarán las semis del Clausura

08/12/2018 -

En EL LIBERAL: San Carlos vs. La Pampa (33) y La Joya Gramajo vs. RG Neumáticos (40). En Boca de Los Flores: San Martín vs. La Gaucho (33) y Martín Fierro vs. La Feria (40). En Los Halcones, cancha Nº 1: 17, Taller El Amigo de Fernández vs. Playa Lorenzo (33). En Gimnasia de Maquito: Chacarita de Fernández vs. Zanjón (33) y Club 504 vs. El Globito (40). En Ocho Hermanos: París vs. Indumentaria LAR (33) y La Unión B vs. Pritty (40).

En El Sur de Vuelta de La Barranca: Los Santos vs. El Globito (33) y Villa Yocca vs. Cioccolani (40). En Ciclón de Los Flores: Las Delicias vs. Pritty (33) y La Gaucho vs. Parque Sur (40).

En Las Monjitas: La Brown vs. Los Monkikis (33) y Sportivo Araujo vs. Sportivo París (40). En Vélez de Maquito: Los Cirujas vs. Ferretería Ovejero (33) y Zanjón vs. Ceferino Namuncurá (40). En Villa Yocca: Villa Reconquista vs. Club 504 (33) y Las Heras vs. Lo Bruno (40).