D’Onofrio acusó a la AFA de no defender al fútbol argentino

08/12/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, criticó duramente a la AFA por no ‘defender al fútbol argentino’ y haber ‘apoyado unánimemente la iniciativa de la Conmebol’ para que la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca se dispute fuera del país. ‘No es correcto lo que hizo la AFA con este partido, tendría que haber insistido para que no salga del país, considero que no defendió al fútbol argentino, nos hubiera gustado que respaldara a River y a Boca, y a los millones de hinchas’, aseguró D’Onofrio. Boca y River jugaron la primera final de la Copa Libertadores el 11 de noviembre pasado en La Bombonera, en un encuentro que finalizó igualado 2-2, y el segundo Superclásico no se pudo llevar a cabo en el estadio Monumental debido a que el micro que trasladaba al plantel ‘Xeneize’ fue agredido durante el trayecto y también en el ingreso al reducto ubicado en Núñez. ‘Entiendo a la Conmebol y la decisión que tomó porque está en su derecho, lo respetamos; lo que no logro asimilar es por qué la AFA apoyó esa decisión, y por qué se votó por unanimidad que el partido no se jugara en Argentina’. ‘El partido se debió haber jugado en nuestro país, es el más importante de la historia, es un clásico que pertenece a todo el fútbol argentino y si no querían jugar en River por las condiciones se hubiera elegido otro estadio, no traerlo a España’, concluyó el mandamás riverplatense.