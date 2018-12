Balance positivo para un año de crecimiento

Fotos VISITA. La Federación Santiagueña de Hockey realizó un balance de un año fructífero para esta disciplina.

08/12/2018 -

Dirigentes de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey destacaron la gran temporada que tuvo el deporte tanto a nivel provincial, regional y nacional, así como también del crecimiento en este plano y también en infraestructura.

Así lo expresaron el titular de la Federación, Pablo Lucatelli, la vice, Mercedes Rafael, el tesorero Martín Villalba, y María Cecilia Iturralde, miembro de la dirigencia, en su visita a la redacción en EL LIBERAL.

Tomó la posta Pablo Lucatelli para hacer un repaso de los hechos relevantes que vivió el hockey provincial como ser la inauguración de una nueva cancha de césped sintético en el Club Estrella Roja. "El crecimiento en infraestructura en donde Santiago ahora cuenta con tres canchas de nivel, el aniversario del hockey del Lawn Tennis, los seleccionados de la provincia que funcionaron muy bien a nivel regional y nacional, quizás más de lo esperado", indicó.

Más adelante, los dirigentes asintieron los logros del hockey provincial como ser la buena actuación del seleccionado de mayores caballeros que logró el ascenso para el 2019, así como también la realización de un torneo Sub 16 en Santiago. "También la participación del seleccionado Sub 14 terminando invicto a nivel local; la destacada actuación de muchas jugadoras y jugadores a nivel regional y en los campeonatos argentinos. Los equipos de Santiago consiguiendo plazas a nivel regional, etc", contaron.

También se tocó el tema del apoyo que dio la Federación desde las diferentes comisiones para impulsar la acción de hockey social que es autónomo. "Se mandaron árbitros, se dictó capacitación y preparación física también viajando al interior, y también se ha logrado reestructurar al hockey infantil", indicaron.

También los directivos invitaron a todos a ser partícipes del cierre de año de las actividades este fin de semana en la cancha de Estrella Roja, en donde se jugarán partidos decisivos en Primera de Caballeros de Clausura Tarjeta Sol.

En otro momento, resaltaron la importancia de la capacitación que se recibió tanto para el cuerpo técnico, entrenadores, y los seleccionados Sub 14 y Sub 16, por parte de la Confederación Argentina de este deportes.

"Estos planes los realizamos en julio y cumplimos con lo acordado a nivel nacional para el beneficio del hockey y de los equipos de Santiago", comentaron.

También agregaron que les gustaría que los entrenadores se acerquen a formar parte de estos planes de capacitaciones.

Finalmente se habló de que pronto se incorporará la capacitación de los cuerpos técnico de los seleccionados mediante cursos on line con evaluaciones. "También queremos agradecer a Tarjeta Sol que nos ha acompañado durante todo el año, al Diario EL LIBERAL, y a todas las instituciones privadas nos han colaborado mucho", concluyeron.