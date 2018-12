Otra ilusión que se pone en marcha

Fotos IMPERDIBLE. Olímpico iniciará esta noche su participación en la temporada 2018/19 de la Liga Nacional. En el Vicente Rosales enfrentará a Obras.

08/12/2018 -

Otra noche de básquet en el Vicente Rosales, aunque ésta será especial porque representará el debut de Olímpico en la temporada 2018/19 de la Liga Nacional de Básquet.

Desde las 22, el conjunto bandeño enfrentará a Obras Basket, que llega con chapa de candidato, tras la victoria en su debut ante Ferro (97 a 87) y luego de haber clasificado al Final Four del Súper 20.

Olímpico, que no pudo meterse entre los cuatro mejores del Súper 20 pero dejó buenas sensaciones, se presentará esta noche con una ficha menos ya que la dirigencia todavía no pudo encontrar al reemplazante del brasileño Caio Torres, quien abandonó el equipo tras no poder llegar a un acuerdo para la renegociación de su contrato.

Ante esta situación, el entrenador Adrián Capelli tendrá sólo tres internos para la rotación (Massey, Diez y Basualdo) frente a un rival que basa su funcionamiento en la fortaleza de su juego interior.

Jeremiah Massey se lesionó en el último juego del Súper 20 frente a Comunicaciones de Mercedes y recién en los últimos días pudo entrenarse con normalidad. El ala pívot estadounidense estará a disposición de su entrenador, que lo considera clave en los sistemas ofensivos porque puede jugar de espaldas o de frente al cesto.

Debuta Solano

Esta noche hará su debut Gelvis Solano, que llegó como reemplazante del uruguayo Sebastián Vázquez y presenta buenos antecedentes en su curriculum. Se trata de un base o escolta de doble nacionalidad (estadounidense y dominicano) que se destaca por su capacidad para el uno contra uno.

Olímpico tendrá enfrente a un equipo de enorme jerarquía, que tiene cuatro extranjeros (Maurice Kemp, Eric Anderson, Ashton Gibbs y Diontae Dixon), a los que se suman tres nacionales con gran protagonismo (Pedro Barral, Lucas Valussi y Alejandro Zurbriggen).

El gran acierto del entrenador Gregorio Martínez fue la contratación de Phillip Lockett, quien se ha adaptado rápidamente a la categoría y hoy es uno de los referentes del plantel.

El pívot nació en Israel cuando su padre estaba jugando en la liga de ese país, pero se crió en la provincia e hizo las inferiores en Independiente BBC, por lo que seguramente será bien recibido en el Vicente Rosales.

Ganar esta noche no será nada facil. De hecho, el historial es favorable al conjunto porteño: se enfrentaron 22 veces, con 10 victorias para Olímpico y 12 para Obras Basket.

Sin embargo, el Negro bandeño tendrá esta noche el respaldo de su gente, que volverá a ilusionarse con una temporada de éxitos.

En Corrientes

En el restante juego de esta noche, San Martín de Corrientes recibirá a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El partido se jugará en el estadio Fortín Rojinegro, desde las 21.30, con el arbitraje de Diego Rougier, Jorge Chávez y el santiagueño Gustavo D’Anna.