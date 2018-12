Menotti: "Se debió jugar el mismo día"

08/12/2018 -

César Luis Menotti suele ofrecer con frecuencia su mirada crítica de la actualidad del fútbol. Y en esta oportunidad, se refirió a los lamentables hechos que rodearon la segunda final de la Libertadores entre River y Boca, que luego de tantas idas y vueltas finalmente se jugará mañana domingo en el Santiago Bernabéu.

Para empezar, el "Flaco" remarcó su desacuerdo con que se haya postergado en una primera instancia: "El partido se debió jugar el mismo día que estaba estipulado en el estadio de River. A mí me han apedreado también cuando iba en el micro del Barcelona cuando fuimos a jugar ante el Espanyol.... Esto no quiere decir que no lo condene, pero estas cosas siempre han pasado a causa de gente que no está en su sano juicio. Pero es normal, no es suficiente para faltarle el respeto a a 60.000 personas, que estaban a las 6 de la mañana esperando en la cancha de River para comprar su entrada; familias con niños; un 30% viene del interior, que había reservado hoteles, había venido en micro para llegar a la Capital", destacó.