Guillermo definirá el equipo a última hora

Fotos EXPECTATIVA. Boca Juniors se entrenó ayer en Madrid a la espera de la superfinal de mañana. Ábila y Benedetto tienen chances de ser titulares.

08/12/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, apuntó que no dará "hasta el domingo", día del partido, la formación para enfrentar a River en la superfinal de la Copa Libertadores, pero ayer en el ensayo volvió a probar con el doble 9 de Ramón Ábila y Darío Benedetto.

"Pueden especular con cualquier nombre, pero el equipo lo voy a tener yo solo", apuntó ayer el entrenador en conferencia de prensa.

Pero, en ese tren de especulaciones, en la práctica volvió a probar, como el jueves, con la dupla Ábila/Benedetto en el ataque. También estuvo entre los titulares Christian Pavón, ya recuperado del desgarro que le había impedido participar en la frustrada final del sábado 24 de noviembre en el Monumental.

La formación que probó el Mellizo, según informaron distintos medios presentes en el entrenamiento, fue: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán y Olaza; Nández, Barrios y Pablo Pérez; Pavón, Ábila y Benedetto.

Luego, en su encuentro con los periodistas y según un cable de la agencia de noticias EFE, Barros Schelotto se explayó sobre distintos temas.

Sobre el hecho de que no se pueda jugar la vuelta de la final de la Copa entre Boca y River en Argentina y se tenga que llevar a cabo este domingo en Madrid dijo que es "lamentable" y es "el momento de tomar medidas".

"Lo que pasó hace 15 días pasa mucho en el fútbol sudamericano y en el argentino, y es lamentable. Es momento de cambiar, que no se pueda jugar un River-Boca en Argentina es lamentable y es el momento de tomar medidas y empezar a ser ejemplo", manifestó el técnico este viernes en conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

"Obviamente nos hubiera gustado jugar la final en el país del equipo local, lamentablemente no se pudo. Entiendo la situación por la cual se lleva a jugar en Madrid y es lamentable que eso suceda. Tiene que ver con la violencia en el fútbol y no con lo decidido por los entrenadores o jugadores", dijo.

"Hoy deberíamos estar hablando que Boca y River pusieron a Argentina en lo más alto del fútbol de clubes en la Libertadores y estamos hablando de la violencia, lamentablemente volvimos a perder", señaló.

Barrios Schelotto reconoció que el actual "no es el ambiente normal" al que están acostumbrados previo a una final, por el desplazamiento a España y por el tiempo que hace desde la ida de la "Bombonera", disputada el 11 de noviembre con empate 2- 2.

"Jugamos el primer partido hace casi un mes, es muy extenso. No es el ambiente al que uno está acostumbrado ni el que hubiera elegido como entrenador, incluso este viaje a Europa, pero entiendo que River está en la misma situación", opinó.

Schelotto defendió que su equipo está "enfocado en el partido" pese a la actualidad sobre la seguridad que rodeará al encuentro, ya que es algo que se les "escapa", y reiteró que le parece "lamentable" que el debate del traslado del partido y la seguridad supere a lo futbolístico.

"Como escenario, la cancha del Real Madrid me parece excelente, tomar la determinación de sacar la final de Sudamérica me duele como argentino, pero lo que pasó hace 15 días no lo podemos aceptar", manifestó sobre el escenario de la final, el Santiago Bernabéu.

El técnico de Boca no cree que sus jugadores puedan verse afectados por jugar en el estadio del Real sino que eso les "incentivará a dar lo mejor". "Creo que es algo más para motivarte que algo para ponerte nervioso o inhibirte".

A nivel psicológico, dijo que su equipo está "bien" y que ha tratado que no le influya a la hora de jugar y ser "nosotros mismos".

En cuanto a si los aficionados presentes en el Bernabéu representarán a todos los hinchas de Boca, el técnico "xeneize" dijo que sienten el "amor increíble" de sus seguidores y que los tienen "al lado aunque estén a 10.000 kilómetros".