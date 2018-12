"Tener jóvenes con vocación es una esperanza, más en una diócesis tan necesitada como ésta"

Fotos VOCACIÓN. Los jóvenes seminaristas escucharon con gran atención el mensaje de Mons. Vicente Bokalic.

08/12/2018 -

Ante la presencia de referentes de la Iglesia y otras instituciones del medio, y de los familiares de los seminaristas, se realizó anoche la clausura del año formativo 2018 del Seminario Mayor Diocesano "Santiago, El Mayor".

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, presidió la misa del cierre del ciclo, mientras que su auxiliar, Mons. Enrique Martínez Ossola y demás sacerdotes de la Diócesis local, concelebraron la ceremonia, que contó también con la presencia del rector del Seminario, padre Julián Cueva.

El emotivo acto de clausura del año formativo se desarrolló en el patio externo del Seminario Diocesano.

En diálogo con EL LIBERAL, Mons. Bokalic destacó: "El balance siempre es esperanzador. El hecho que tengamos jóvenes en el Seminario es una esperanza, más en una diócesis tan necesitada como la nuestra. Venimos de un año muy difícil a nivel sacerdotal, con diversas complejidades, con muchos sacerdotes enfermos, con ausencia de las parroquias. Y el hecho de tener un semillero, como es el Seminario, en donde los jóvenes están haciendo un camino, es una gran esperanza y damos gracias".

Además destacó el compromiso de la Iglesia en la formación.

"Venimos trabajando muy fuerte por las vocaciones. La Iglesia y el pueblo de Dios lo necesitan. Es una alegría cerrar este ciclo, esperando que los jóvenes sigan madurando en esta vocación. Sabemos que éste es un camino largo, de conciencia, de discernimiento, de libertad. Y ojalá que ellos, los jóvenes sigan descubriendo la figura de sacerdotes, que pueda llenar sus vidas", remarcó.

Familia

El obispo diocesano también se refirió a la importancia del acompañamiento familiar.

"Siempre la familia tiene una mirada frente a una posible vocación, tanto sacerdotal como religiosa. Muchas, pero muchas veces, la familia tiene un cierto reparo. Pero después con el tiempo se dan cuenta que es un llamado de Dios, y van acompañando al joven. En general, los jóvenes de nuestro Seminario tienen una gran presencia de la familia. Primero, porque sigue habiendo un contacto, tal como lo hace un novio cuando se casa, que también sale de su familia, pero se mantiene el vínculo. En este caso, también es una aspiración hacia un nuevo camino, pero están muy cerca de la familia. A veces hay temores, pero la experiencia es otra", explicó monseñor Vicente Bokalic.

Y agregó: "Hay que animar a la familia. El sacerdote no se va de la familia. Es más, nosotros insistimos en que los jóvenes tengan una relación madura con la familia. El Seminario no los encierra, no corta ningún vínculo y de eso, la familia debe estar segura".

Reunión

Al final de la ceremonia religiosa, se organizó un brindis destinado a las familias de los seminaristas, del cual participaron además las personas que colaboraron con el Seminario durante el año, tanto material como espiritualmente..