Fotos Para la UIA 2018 es muy malo y 2019 "nos tiene más que preocupados"

08/12/2018 -

El presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA), Miguel Acevedo, sostuvo que este año fue ‘muy malo’ para el sector manufacturero y alertó que para 2019 ‘estamos más que preocupados’. ‘Hay una baja generalizada de la industria en el último semestre, no hay sector que se haya salvado del parate. El año es muy malo y la perspectiva para el siguiente nos tiene más que preocupados’, sostuvo el dirigente. Según los últimos datos oficiales, la producción industrial cayó en octubre un 6,8%, el sexto mes consecutivo de baja. La actividad manufacturera acumuló una contracción del 2,5% entre enero y octubre de este año respecto de igual período de 2017. En declaraciones radiales, Acevedo comentó que ‘las cadenas de pagos están muy estresadas. La mayoría de las empresas está al 60% de su capacidad. Se ganan mercados no por inversión, sino por retiro de otros del mercado’. ‘Esto es una rueda. No puede estar el dólar subvaluado pero tampoco los ingresos (salariales) tienen que estar muy por debajo de la inflación’, enfatizó. Por ese motivo, llamó a reactivar el mercado interno vía ‘bono o sueldos. El sentido del bono es que sea a cuenta de paritaria’. ‘No es que las empresas no quieran dar aumentos. Darán lo que se pueda dar a fin de año. Si al empresario nacional le decís por dónde va a ir, habrá inversión. Sino, vendrá la inversión extranjera y especulativa’, resaltó.