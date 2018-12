Los argumentos de la Cámara y el sindicato sobre el tema

Fotos IMPULSORES. El titular de la Cámara de Comercio Siufi junto a Giorvandi, al iniciar la presentación de los distintos sectores.

08/12/2018 -

El titular de la Cámara de Comercio, Miguel Siufi, insistió: "Vamos a abrir hoy, estamos con acciones importantes de promoción de La Semana de la Moda, con descuentos de hasta 30% y en 3 cuotas, pero vamos a abrir en el marco de las libertades constitucionales. Algunos negocios van a abrir y otros no.

Nosotros lo que decimos es que quien quiera abrir está en su derecho y deberá pagar como corresponde’. Históricamente no se abrió, pero nunca hemos estado en una situación tan difícil’. En tanto, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, señaló: ‘Nosotros seguimos con nuestra postura que es feriado nacional y no se trabaja’. Agregó que ‘hay un grupo de comerciantes que quiere abrir, pero la gran mayoría no abrirá porque no quiere pagar doble.