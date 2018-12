Zamora: "Nuestro compromiso va a ser mantener siempre la estabilidad laboral y la inversión pública"

Fotos MENSAJE. El gobernador Zamora felicitó "a la comunidad educativa de toda la provincia por el fin del ciclo lectivo".

En el marco del cierre del ciclo lectivo 2018, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, dijo que "ante un año 2019 que parece que será un poco más complicado que 2018, el compromiso de este Gobierno provincial va a ser el de poner todo el esfuerzo en mantener la estabilidad laboral y la inversión pública, por encima de las vicisitudes económicas, con una mirada a mediano y largo plazo".

Así lo señaló en el marco de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Nº 5, "Pedro León Gallo" de la localidad de Villa Jiménez, departamento Rio Hondo.

El mandatario santiagueño apuntó: "Si la situación del 2019 se agravara en términos recesivos como dicen, nosotros vamos a seguir invirtiendo más, porque las políticas de Estado, de la mano de la responsabilidad financiera, también tienen que tener un norte político. Vamos a trabajar para que no les falte trabajo a los santiagueños. Somos una de las pocas provincias que no está endeuda y cumple con sus obligaciones al día, sin dejar de levantar la mirada hacia un mediano y largo plazo".

Recorrido

El titular del Poder Ejecutivo provincial inauguró un moderno edificio en Villa Jiménez acompañado por la comitiva oficial integrada por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; ministro de Obras Públicas, Arq. Daniel Brué y el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai.

Acompañaron a las autoridades, la directora de la Escuela Primaria, Silvia Palavecino, el rector del Agrupamiento 87037 "Domingo Bravo", profesor Abel Cajal, docentes, alumnos, padres y comunidad en general de la zona.

En Villa Jiménez manifestó su alegría de poder "dejar cerrado el ciclo lectivo 2018 en nuestra provincia, inaugurando un colegio". Así, recordó que durante el presente año, "se inauguraron 15 nuevos edificios educativos, mientras se interviene en 298 locales escolares con mejoras y mantenimiento".

Balance

El ciclo lectivo se inició con la inauguración de un edificio en Medellín para 200 alumnos. En el reinicio de las vacaciones de invierno se habilitó un inmenso establecimiento educativo en el barrio Virgen de Guadalupe de 1.000 alumnos y ayer, el gobernador inauguró otro edificio en Villa Jiménez.

Al respecto, el mandatario provincial dijo: "Inauguramos una escuela en el departamento Jiménez para 13 alumnos. No importa la cantidad de alumnos ni el lugar de la provincia, a todos los tratamos de equipar con las mejores posibilidades técnicas, amoblamiento y sistema constructivo que permitan igualdad, que es lo fundamental de la educación: igualar hacia arriba", señaló Zamora.

También transmitió los saludos de la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora. "Ella vino a inaugurar el jardín en el 2014 y me pidió que les haga llegar los saludos a toda la comunidad y las disculpas por no poder estar presente, pero va a venir, seguramente, para inaugurar la planta de agua en Villa Jiménez que es una obra que también ella había prometido", dijo, al destacar la importancia de la obra hídrica para la comunidad de Villa Jimenez.

Por otro lado, el gobernador consideró como "uno de los logros más importantes de este ciclo lectivo 2018, que viene repitiéndose en todos estos años, que es el de haber cumplido con el calendario escolar un año más. Muchísimas gracias a los docentes santiagueños por mantener las escuelas abiertas enseñando y nuestros hijos educándose".

En el final de su mensaje, el gobernador Gerardo Zamora felicitó "a la comunidad educativa de Villa Jiménez y de toda la provincia en este fin de ciclo lectivo", y dio un afectuoso saludo "a todos los empleados públicos provinciales" (en su día, por ayer), a quienes pidió "trabajar en paz y con eficiencia".