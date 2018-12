Fotos Invitan a ex soldados a visitar el viejo Batallón de Ingenieros de Combate 141

08/12/2018 -

Ex soldados del Batallón de Ingenieros de Combate 141 invitan a todos aquellos oficiales, suboficiales y soldados que hayan prestado servicio en el mismo, a recorrer las instalaciones del ex Distrito Militar Santiago del Estero, donde actualmente funciona Gendarmería Nacional (calle Chaco casi avenida Roca). El encuentro es hoy, a las 10. El teniente Coronel (R) Hugo Aníbal Quiroga, designado para guiar la visita, expresó a EL LIBERAL que este resulta ser "un anhelo de los ex soldados que se reúnen para recordar viejas anécdotas del Servicio Militar". Historia Cabe recordar que el viejo batallón funcionó en Santiago desde 1972 hasta 1999, cuando fue trasladado a Salta. Quiroga resaltó que esta será la primera oportunidad en la que asistirá ex personal que se encuentra en otras provincias, por lo que esperan una gran cantidad de asistentes. Finalmente, indicó que la idea de este encuentro, es también la de "reunir a los grupos para organizar el Día del Arma de Ingenieros, que se recuerda cada 31 de julio, para que se encuentren todas las clases que pasaron por el batallón".