VIDEO | El "cálido" abrazo de Angelici y D'Onofrio en la previa

Hoy 19:43 -

A menos de 24 horas del partido más importante de la historia de River y Boca por la final de la Copa Libertadores que se disputará en Madrid, sus respectivos presidentes se cruzaron en una entrevista brindada al programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata, y que cerrará su ciclo 2018 este domingo.

Este, fue el primer encuentro entre Angelici y D'Onofrio tras el escándalo en cancha de River por el ataque al micro de Boca, y todo lo que vino después, entre el anuncio de Angelici de no querer jugar el partido, el "pacto de caballeros" que no cumplió de acuerdo a declaraciones de D'Onofrio, la "invitación" del mandamás del Millonario que le dijo "vení a jugar, no tengas miedo" al del Xeneize, y varios cruces más que quedarán para la (oscura) historia del fútbol argentino.

Las pocas imágenes que adelantaron, fueron las del abrazo entre ambos dirigentes que luego volvieron a compartir un momento en la cena de camaradería de la Conmebol, en la que también participaron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Alejandro Domínguez, mandamás de Conmebol.