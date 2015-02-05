CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de diciembre de 2018

09/12/2018 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.15 CINE. EL VIAJE MÁS LARGO

19.15 CINE. JOHNNY Y JUNE, PASIÓN Y LOCURA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. JOHNNY Y JUNE, PASIÓN Y LOCURA (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 7

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO

19.30 SÍ, SÓLO SI (TELEVISIÓN INTEGRADA)


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES


EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. ALTE. BROWN

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 BASQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. OBRAS ®


CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 OTTO ES UN RINOCERONTE

07.28 MÁS ALLÁ DEL CIELO

09.21 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

11.12 OPERACIÓN CACAHUATE

12.52 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA

14.31 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

16.03 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.59 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

20.09 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

22.00 DOS BUENOS TIPOS


TCM

07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS

09.18 LOST

10.50 LA NIÑERA

11.39 STUART LITTLE

13.06 TONTO Y RETONTO

14.57 PANDILLAS DE NUEVA YORK

17.56 RÁPIDA Y MORTAL

19.57 EL CORRUPTOR

22.00 ARMA MORTAL 2

 

TNT

06.32 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

08.30 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

10.33 SOMBRAS TENEBROSAS

12.43 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

15.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

17.19 2012

20.14 INTENSAMENTE

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO


SPACE

07.43 AGUA TURBIA

09.33 LA COLONIA

11.18 OPERACIÓN CACERÍA

13.04 BIENVENIDO A LA JUNGLA

14.51 EL DESTINO DE JÚPITER

17.14 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

19.38 GODZILLA

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.52 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2

CINECANAL

11.00 EL DRAGÓN DE NAVIDAD

12.15 GOLONDRINAS Y AMAZONAS

14.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS

16.10 RANGO

18.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

19.55 SÚPER 8

22.00 MI VILLANO FAVORITO 2

23.45 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO


SONY

06.30 SEINFELD

07.30 SEINFELD

08.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

10.00 SE DICE DE MÍ

12.00 MALAS ENSEÑANZAS

14.00 EL MAESTRO LUCHADOR

16.00 SON COMO NIÑOS

18.00 EL CAZARRECOMPENSAS

20.00 SÍGUEME EL ROLLO

22.30 GRACIAS POR COMPARTIR


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 355)

*DOMINGO 9, A LAS 21, “EL CASCANUECES”, CON ALUMNAS DEL BALLER DE LA ESCUELA DE DANZAS STELLA FOCHESATO, Y LA PRESENCIA DE BAILARINES DEL TEATRO COLÓN.


SIXTO ESPACIO CULTURAL

(BELGRANO (S) Nº 1991)

*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).

*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.


CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (3D)

AVENTURA (ATP)

09/12 - 10/12 - 13:50 (Cast) 15:45

(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)

ANIMALES FANTÁSTICOS :

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/12 21:30 (Cast) 00:05

(Cast)

CADÁVER (2D)

TORRES (+13 AÑOS)

09/12 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:00

(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)

BOBIN HOOD (2D)

AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)

09/12 - 12/12 17:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

09/12 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00

(Cast)

VIUDAS (2D)

POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

09/12 -12/12 22:20 (Subt)

UNA ENTREVISTA CON DIOS

2D

DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

09/12 - 13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 18:55

(Cast) 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD

ATPA 13 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 (Excepto 11-12)

FAMILIA AL INSTANTE 2D

ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30-

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30

CASTELLANO 3D 20:30

ROBIN HOOD 2D APTA 13

AÑOS c/RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40

CADÁVER CASTELLANO 2D 18:50

- 20:50 - 23:00 SUBTITULADA 2D

23:00 (SÓLO JUEVES)

MY HERO ACADEMIA FUNCIONES

ESPECIALES SUBTITULADA

2D 16.00

11-12 SUBTITULADA 2D 20:00



 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de diciembre de 2018

También te puede interesar