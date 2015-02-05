CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de diciembre de 2018
Por El Liberal
09/12/2018 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.15 CINE. EL VIAJE MÁS LARGO
19.15 CINE. JOHNNY Y JUNE, PASIÓN Y LOCURA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. JOHNNY Y JUNE, PASIÓN Y LOCURA (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 7
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 GARDEL, EL HOMBRE Y MITO
19.30 SÍ, SÓLO SI (TELEVISIÓN INTEGRADA)
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO VS. ALTE. BROWN
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 BASQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. OBRAS ®
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.01 OTTO ES UN RINOCERONTE
07.28 MÁS ALLÁ DEL CIELO
09.21 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
11.12 OPERACIÓN CACAHUATE
12.52 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA
14.31 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
16.03 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.59 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
20.09 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
22.00 DOS BUENOS TIPOS
TCM
07.40 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS
09.18 LOST
10.50 LA NIÑERA
11.39 STUART LITTLE
13.06 TONTO Y RETONTO
14.57 PANDILLAS DE NUEVA YORK
17.56 RÁPIDA Y MORTAL
19.57 EL CORRUPTOR
22.00 ARMA MORTAL 2
TNT
06.32 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
08.30 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
10.33 SOMBRAS TENEBROSAS
12.43 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
15.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
17.19 2012
20.14 INTENSAMENTE
22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
SPACE
07.43 AGUA TURBIA
09.33 LA COLONIA
11.18 OPERACIÓN CACERÍA
13.04 BIENVENIDO A LA JUNGLA
14.51 EL DESTINO DE JÚPITER
17.14 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
19.38 GODZILLA
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.52 CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO 2
CINECANAL
11.00 EL DRAGÓN DE NAVIDAD
12.15 GOLONDRINAS Y AMAZONAS
14.15 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS
16.10 RANGO
18.20 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
19.55 SÚPER 8
22.00 MI VILLANO FAVORITO 2
23.45 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
SONY
06.30 SEINFELD
07.30 SEINFELD
08.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
10.00 SE DICE DE MÍ
12.00 MALAS ENSEÑANZAS
14.00 EL MAESTRO LUCHADOR
16.00 SON COMO NIÑOS
18.00 EL CAZARRECOMPENSAS
20.00 SÍGUEME EL ROLLO
22.30 GRACIAS POR COMPARTIR
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 355)
*DOMINGO 9, A LAS 21, “EL CASCANUECES”, CON ALUMNAS DEL BALLER DE LA ESCUELA DE DANZAS STELLA FOCHESATO, Y LA PRESENCIA DE BAILARINES DEL TEATRO COLÓN.
SIXTO ESPACIO CULTURAL
(BELGRANO (S) Nº 1991)
*VIERNES 14, LUCAS CÁCERES Y ENRIQUE MARQUETTI PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “HUAUCKESPA TINCU” (“ENCUENTRO DE HERMANOS”).
*VIERNES 28, A LAS 23, TUCHO RUFFA Y LA CALLE, ZERO CULPA Y PEDRO SILVA PRESENTAN “META MÚSICA”.
CASA TERRAVIVA
(SANTA FE Y SAN MARTÍN)
EL VIERNES 14, A LAS 23, SE REALIZARÁ LA PEÑA DE MAXI MENDIETA. LO ACOMPAÑARÁN MÚSICOS DE SANTIAGO DEL ESTERO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
EL GRINCH (3D)
AVENTURA (ATP)
09/12 - 10/12 - 13:50 (Cast) 15:45
(Cast) 17:40 (Cast) 19:35 (Cast)
ANIMALES FANTÁSTICOS :
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
(3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/12 21:30 (Cast) 00:05
(Cast)
CADÁVER (2D)
TORRES (+13 AÑOS)
09/12 - 14:10 (Cast) 16:10 (Cast) 18:00
(Cast) 19:50 (Cast) 22:40 (Subt)
BOBIN HOOD (2D)
AVENTURA,ACCION (+ 13 AÑOS)
09/12 - 12/12 17:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
09/12 - 14:05 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00
(Cast)
VIUDAS (2D)
POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 12/12 19:30 (Subt)
FAMILIA AL INSTANTE (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
09/12 -12/12 22:20 (Subt)
UNA ENTREVISTA CON DIOS
2D
DRAMA (ATP)
HASTA EL 12/12 20:00 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
09/12 - 13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 18:55
(Cast) 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDERLWALD
ATPA 13 AÑOS CASTELLANO
2D 20:00 (Excepto 11-12)
FAMILIA AL INSTANTE 2D
ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30-
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:30
CASTELLANO 3D 20:30
ROBIN HOOD 2D APTA 13
AÑOS c/RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40
CADÁVER CASTELLANO 2D 18:50
- 20:50 - 23:00 SUBTITULADA 2D
23:00 (SÓLO JUEVES)
MY HERO ACADEMIA FUNCIONES
ESPECIALES SUBTITULADA
2D 16.00
11-12 SUBTITULADA 2D 20:00